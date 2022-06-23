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日報新聞 > 港聞

陳肇始落淚感謝林鄭信任支持

2022-06-23 列印
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食物及衞生局局長陳肇始不會留任下屆政府，她昨天出席任內最後一次立法會大會後見記者，回顧任內工作時哽咽落淚，指有近半任期都在控制新冠疫情，一度流淚感謝特首林鄭月娥對其信任及支持。

她亦感謝其問責團隊同事在兩年抗疫不遺餘力、並肩作戰，更深信候任醫務衞生局局長盧寵茂可繼續迎難而上。
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