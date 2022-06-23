港首個日本旅行團出發 團友難掩興奮情緒

日本於本月十日宣佈恢復接待外國旅行團入境，吸引「思鄉」情切的的港人，本港首個日本旅行團昨天出發；有團友難掩興奮之情。



該旅行團由東瀛遊主辦，十人成團，七日六夜旅程，行程包括到北海道、東京等，團費連返港檢疫酒店近兩萬元。有團友指兩年沒去日本，見旅行團價錢吸引便報名，亦有人笑言可嘗北海道的夕張蜜瓜。東瀛遊執行董事禤國全指許多港人仍持觀望態度，促請政府將回港後酒店隔離改為家居隔離，有助復甦本港旅遊業。另外，康泰旅行社也有籌辦日本旅行團，市場經理方慧儀指日本機票和酒店的價格有上升跡象，預計以後日本旅行團的收費會微調。康泰旅行社日本團主要以小包團出發，最少二人即可成團，最快七月七日可出發。