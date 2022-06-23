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日報新聞 > 港聞

美股中段升54點

2022-06-23 列印
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美國聯儲局主席鮑威爾在美國時間周三出席國會聽證會，預料將提及有需要繼續加息，不過，市場早已消化加息因素。杜指中段報三○五八四點，升五十四點；納指則報一一一七一點，升一○二點。滙控美國預託證券價格見五十一點六七港元，升一點○二港元；騰訊則見三百七十八點○五港元，升八點○五港元。
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