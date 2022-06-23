政府推新優化防治蟲鼠措施 包括夜間密集式滅鼠行動

政府公佈，推出多項新措施優化防治蟲鼠工作，包括在全港各區的公眾地方逐步推行夜間防治鼠患行動；食環署轄下全部九十六個公眾街市及十一個小販市場，每晚結束營業後進行密集式滅鼠行動等。



政府跨部門防治蟲鼠督導委員會昨日召開第十三次會議，食環署代表介紹循監察、預防和控制三方面將推出的多項強化措施。新措施包括檢討現時鼠患參考指數調查方法，探討制訂「綜合鼠患指數」的可行性，並研究訂出更具代表性的滅鼠成效指標；正開發流動應用程式，方便防治蟲鼠服務承辦商員工實地報告工作數據；積極巡查私人住宅屋苑的公用地方、商場和政府場地的公共地方等，找出老鼠滋生的蹤跡等。

