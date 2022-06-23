中大1.5億道具支票答謝捐款 李嘉誠笑言：應準備收據

中文大學早前獲李嘉誠基金會捐贈一億五千萬元，連同等額配對，將為中大醫學院成立一項價值三億元的基金，用於支持生物醫學科技的科研發展。中大領導層準備一張大型道具支票到訪，李嘉誠見狀笑言：「你哋應該準備收據，唔係支票喎。」



中大代表上周五拜會基金會主席李嘉誠，並準備一張印有一億五千萬元面額的道具支票，感謝多年來的支持。李嘉誠看到道具支票後，即與身邊的財務負責人確認基金會已把款項悉數捐予中大，然後笑言：「你哋應該準備收據，唔係支票喎。」隨即引來哄堂大笑。



中大校董會主席查逸超指捐款支援中大繼續開展創新生物醫學研究，讓各界受惠科技成果。中大醫學院將推出「至臻至美」計劃，加速將醫學科研成果由實驗室應用到人體身上，提升醫療水平。計劃亦鼓勵大學成員創業，以促進本地醫療行業的可持續發展。