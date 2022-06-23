警搜集反恐情報 回歸慶祝樂在其中

警方指出，正為七一回歸慶祝活動作情報搜集和分析，呼籲市民多向警方提供反恐相關情報。



警務處助理處長（特別職務）（支援）郭嘉銓（見圖）表示，回歸二十五周年是十分重要的日子，去年初警方已由副處長領導一個督導委員會展開部署，希望活動安全順利進行，市民樂在其中；過去幾年，發現本土主義活動的風險增加，因此對於可能已地下化的極端份子，也有做情報搜集、分析。除了要確保活動符合公共安全，也要審視活動是否符合公共衞生的要求，是否符合社交距離措施。