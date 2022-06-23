25周年紀念 砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程

●康文署在「藝術＠維港」下推出「藝術有理」，在添馬公園舉辦多組以科學為主題的藝術裝置展覽

●香港藝術館大型展覽「走進巴洛克—卡波迪蒙特博物館珍藏展」展品（版權：意大利文化遺產、活動和旅遊部及卡波迪蒙特博物館）

●歡樂公園 – 親子營敘星光下活動將於11月12至13日在大埔海濱公園舉行

●恐龍化石標本將在香港科學館舉辦的大型展覽「八大‧尋龍記」中展出

●香港故宮文化博物館正面的紅色大門別具特色

●大型廣告牌

齊參與慶回歸25周年精彩活動！為慶祝中華人民共和國香港特別行政區成立二十五周年，政府和社會各界將舉辦一連串精彩活動，讓市民大眾參與，共同感受慶回歸的歡愉氣氛。多元精彩的項目涵蓋文化藝術、休閒康樂、美酒佳餚、各式主題研討會等，遍布全港十八區。文化藝術活動油街實現新藝術空間展覽和維港兩岸設置集合科學和藝術元素的藝術裝置展覽已經推出，萬眾期待的香港故宮文化博物館亦會於七月二日正式開放，展示故宮博物院超過九百件珍貴文物及世界各地的藝術珍品。七、八月登場的展覽還包括珍貴恐龍化石標本、來自意大利國立卡波迪蒙特博物館的珍藏，以及敦煌窟洞稀世文物等，大家拭目以待。北角油街12號 油街實現 —「賞森‧悅木」展覽 即日至2025年2月油街實現 —「新域混影」展覽 即日至2023年3月維港兩岸 「仲夏‧維港」 即日起添馬公園 藝術＠維港 —《藝術有理》 2022年6月23日至12月香港科學館 八大‧尋龍記 2022年7月8日至11月16日香港藝術館 走進巴洛克 — 卡波迪蒙特博物館珍藏展 2022年7月15日至11月2日香港文化博物館 敦煌 — 千載情緣的故事 2022年8月24日至11月21日香港文化博物館 眾裡尋她 — 南京博物院藏中國古代女性 2022年11月30日至2023年2月27日文物展歡樂公園老幼咸宜的「歡樂公園」系列將透過各種不同活動和遊戲，為市民帶來更多遊園樂趣。7月1日（星期五） 歡樂公園 — 天水樂無窮‧天業路公園10月30日（星期日） 歡樂公園 — 寵物嘉年華‧維多利亞公園11月12至13日 歡樂公園 — 親子營敘星光下‧大埔海濱公園（星期六至日）12月4日（星期日） 歡樂公園 — 親子飛盤同樂‧啟德車站廣場12月18日（星期日） 歡樂公園 — 冬日賞繪‧香港動植物公園共慶回歸顯關懷由民政事務總署統籌舉辦的「共慶回歸顯關懷」活動，透過探訪長者、基層及弱勢社群家庭，與他們分享香港回歸祖國二十五周年的喜悅，亦帶出關愛共融的信息。行政長官林鄭月娥和一眾司局長夥拍非政府機構和地區團體義工，走訪全港十八區，向區內獨居長者、雙老家庭及有特別需要的家庭，派發「二十五周年慶祝活動禮物包，表達社會對他們的關懷。署方亦與各同鄉社團攜手舉辦以「祖籍連繫•思祖尋源」為主題的推廣項目，其中重點項目「同鄉文化名勝展」將於七月六日至十二日在香港會議展覽中心舉行。網上展覽政府新聞處已於六月中在網上推出「慶祝香港特別行政區成立二十五周年展覽，讓市民足不出戶都可以透過網上虛擬展覽的互動方式和富現代感的設計，回顧香港過去二十五年的發展及展望未來的機遇。展覽設有五個展區，分別為「認識《基本法》」、「《香港國安法》及完善選舉制度」、「新氣象 新未來」、「香港回歸二十五載大事回顧」及「互動留影」，由動畫機械人化身為導賞員，帶領參觀者走訪各個虛擬空間，體驗和觀賞豐富的展覽內容。歡迎市民登入網站www.hksar25exhibition.hk觀賞。美化城市景觀裝置全港十八區透過展示各式各樣的宣傳物品和美化城市景觀的裝置，以增添社區的熱鬧及歡樂氣氛，並供市民大眾拍照留念。主要項目包括沿維港海濱地方擺放的裝飾，以及六月至十月期間在各區共四十八個主要地點及公園設置花海、花牆、主題園圃或進行園景美化的「花悅滿城」項目。「花悅滿城」專題網站：www.bat.gov.hk。一艘典型中式帆船鴨靈號亦換上慶祝香港回歸二十五周年特別設計的新裝，由六月下旬起在維港和香港不同區分的水域穿梭，增添喜慶氣氛。其他慶祝活動香港旅遊發展局亦會舉辦多項大型慶祝活動，包括於七月呈獻「幻彩詠香江」特別版及「香港雞尾酒節」和十月舉行「香港美酒佳餚巡禮」等活動。天星小輪七月一日當天提供全日免費任搭天星小輪服務。康樂及文化事務署（康文署）於同日亦舉辦「回歸25周年—免費玩盡康樂設施」，讓市民可免費使用大部分康文署轄下的收費康樂設施。香港科學館和香港太空館的常設展廳（天象廳節目除外）亦會免費開放。慶祝回歸二十五周年的主題曲和宣傳短片，以及各項活動的最新資訊已上載專題網站www.hksar25.gov.hk，並在社交媒體（Facebook專頁：HKSAR25A、Instagram帳戶：HKSAR25和YouTube頻道：HKSAR25A）發放，歡迎市民瀏覽。