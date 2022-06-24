罐頭雞蛋貴一成漲不停 全球糧價升薯片加價20%

■日本卡樂B宣佈多項產品加價百分之五至二十不等。資料圖片

■市民經常食用的雞蛋，亦面臨加價壓力。

俄烏戰事曠日持久，影響烏克蘭穀物出口，加上環球運輸受阻，食物價格飆升！港人熟悉不過的薯片品牌卡樂B，日本公司宣佈由九月起將薯片及穀物產品等價格最高提高至兩成，涉一百四十八款產品。本報得悉，罐頭和雞蛋近月加價一成之後，未來仍有漲價的壓力，港人預備要捱貴糧食。全球糧食價格上升。糧油供應商通泰行負責人李豐年接受本報查詢時指出，近月雞蛋、罐頭等價格已經上升約一成，預計未來兩至三個月會再度加價。香港飲食業人士黃傑龍回應本報查詢，指香港進口食材通脹率上升甚快，升幅可達兩至三成。對於日本食材，由於日元匯率創四十年新低，即使日本國內食材價格上升，料香港食肆可以對沖有關貨品部份成本。黃續說，其實全球都在面臨食材和能源成本上升的問題，無論如何都會增加飲食業的成本壓力，認為商戶將營運成本轉嫁消費者也是無可厚非。進口食材升幅可達三成日圓幣值早前創二十年新低，令日本面臨嚴重進口通脹，食物價格不斷上升。港人愛吃的日本卡樂B薯片，公司稱原材料及能源價格增加成本壓力，為了不影響產品品質，決定加價百分之五至二十，涉及一百四十八款食品，為本年第三度加價。其中五十一款薯片的價格加幅更以百分之十為起跳，二十款薯條產品也跟隨此升幅；只有三十七款於指定地區販賣的手信產品如薯片、薯條、蝦餅升幅最低，為百分之五。香港卡樂B代理商四洲有限公司回覆本報查詢時，未有正面回應加價一事，僅表示世界各地市場均面對原材料、能源及物流成本飆升所帶來的營運壓力，卡樂B於全球不同市場採取不同的營銷及定價策略。受疫情持續影響，日本經濟一片愁雲慘霧，國內通脹嚴重，不少食品公司先後宣佈產品加價。大型食品公司日清食品二月已經宣佈，由於小麥粉和運輸成本增加，於六月起將公司旗下一百八十款食品加價百分之五至十二。