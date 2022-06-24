珍寶海鮮舫及拖船 報告：仍在西沙海面

有超過四十年歷史的珍寶海鮮舫，上周由拖船拖離香港，運往柬埔寨期間遇遇風浪沉沒，不少港人傷感。事件昨晚突有新進展，海事處指收到船東經其代理人所提交的書面報告，海鮮舫被遠洋拖船「JAEWON 9」拖航至南中國海西沙群島水域時，因遇上惡劣天氣而傾覆。目前，珍寶和該拖船仍在西沙群島一帶水域海面。



珍寶海鮮舫是在上周二由拖船拖離香港，去向一度未明，至周一，香港仔飲食集團突公佈海鮮舫拖航至南中國海西沙群島水域時，因遇上惡劣天氣而傾覆。聲明提到海鮮舫沉沒地點在南海西沙群島附近水域，由於事發地點水深超過一千米，擬進行打撈工程亦非常困難。



對於珍寶海鮮舫疑似翻生，網民議論紛紛，笑言「鬼船回航」、「升級咗做潛艇」。