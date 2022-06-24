歷來特區最高層級官員「中招」 陳國基曾國衞確診須隔離

陳國基

候任政務司司長、現任行政長官辦公室主任陳國基，以及政制及內地事務局局長曾國衞，昨天確診新冠病毒，正按衞生防護中心指引進行隔離。今次也是特區政府歷來最高層級的官員確診新冠病毒。政府發言人昨晚公佈，陳國基及曾國衞最近一次上班日期，分別為本月二十日和本月二十二日，他們在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，包括每日進行快速抗原檢測並取得陰性結果。兩人最近都沒有外遊紀錄。陳國基回覆傳媒查詢時表示，自己病徵輕微。陳國基的妻子早前確診，故陳由本月二十一日起已進行檢疫。至於曾國衞的妻子、海關關長何珮珊的核酸檢測結果為陰性，但經衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正作檢疫。發展局常秘核酸檢測陽性另外，發展局發言人昨表示，發展局常任秘書長（工務）劉俊傑核酸檢測結果為陽性，亦正按衞生防護中心指引隔離。劉俊傑由於妻子早前確診，因此由六月十九日起已一直在家工作。下月一日是香港回歸二十五周年，外界預料屆時將有國家領導人訪港。參加慶祝活動的人士昨日起要進行「點對點」閉環管理，且每日到指定檢測中心接受核酸檢測。在政府總部西翼設置專用採樣站，多名政界人士昨陸續到場採樣，包括候任律政司副司長張國鈞、律政司司長鄭若驊、立法會主席梁君彥等。梁君彥認為閉環管理並不麻煩，強調非常希望國家領導人能來港。在禮頓山社區會堂檢測中心，《基本法》委員會前副主任梁愛詩指雖然每日要到指定檢測中心檢測，比較麻煩，但認為十分值得。