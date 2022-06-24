第五波疫情「慘痛教訓」 何栢良促當局致歉

本港今年初爆發第五波疫情，致近一百二十二萬人確診，逾九千一百名患者死亡，公營醫療系統一度崩潰。港大感染及傳染病中心總監何栢良狠批，政府在掌握疫情資訊上較慢及不到位，形容是「慘痛教訓」，食物及衞生局局長陳肇始或特首林鄭月娥應向市民致歉。何栢良認為陳肇始「幾努力」，但市民對結果不滿意，第五波疫情前本港長時間「清零」，陳肇始未有把握時間準備好應對工作，特別是新冠疫苗接種，導致傷亡慘重，他認為可設立紀念碑，讓社會記得第五波疫情的教訓。