李家超擬年底出席APEC

候任行政長官李家超透露，計劃出席今年十一月在曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會，對外宣傳香港，反擊外國對港府侵害人權自由的詆毀和抹黑。但全國港澳研究會副會長劉兆佳擔憂，美國或會向泰國施壓，拒絕讓李家超出席。



李家超接受傳媒專訪時表示，向海外推廣香港是非常重要的工作，計劃出席今年十一月在曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會，向國際夥伴展示本港是具有競爭力及開放的社會，而港人享有《基本法》保障的自由及權利，亦有獨立的司法制度。他不擔心美國制裁會影響其外訪行程。劉兆佳指，不排除美國和其他西方的APEC成員國向泰國施壓，拒絕李家超出席。他形容即使泰國與中國友好，未必會答應美國要求，但屆時美國或會有下一步行動，有機會演化成外交風波。