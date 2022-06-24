任睇No.1
  • 28º
  • 85%
  • 2022年6月24日 星期五
熱門： 消費券陳肇始林作李丞責阿富汗

日報新聞 > 港聞

李家超擬年底出席APEC

2022-06-24 列印
■李家超透露，計劃出席年底曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會。
Previous Next

候任行政長官李家超透露，計劃出席今年十一月在曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會，對外宣傳香港，反擊外國對港府侵害人權自由的詆毀和抹黑。但全國港澳研究會副會長劉兆佳擔憂，美國或會向泰國施壓，拒絕讓李家超出席。

李家超接受傳媒專訪時表示，向海外推廣香港是非常重要的工作，計劃出席今年十一月在曼谷舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會，向國際夥伴展示本港是具有競爭力及開放的社會，而港人享有《基本法》保障的自由及權利，亦有獨立的司法制度。他不擔心美國制裁會影響其外訪行程。劉兆佳指，不排除美國和其他西方的APEC成員國向泰國施壓，拒絕李家超出席。他形容即使泰國與中國友好，未必會答應美國要求，但屆時美國或會有下一步行動，有機會演化成外交風波。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd