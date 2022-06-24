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日報新聞 > 港聞

美股中段升143點

2022-06-24 列印
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美國聯儲局主席鮑威爾雖然堅持鷹派言論，但市場開始消化加息陰影，美股早段反彈。杜指中段報三○六二六點，升一百四十三點；納指則報一一一八二點，升一百二十八點。滙控美國預託證券價格見五十點八港元，升零點一五港元；騰訊則見三百七十九點一二港元，升四點一二港元。
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