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部份濠賭股收復失地

2022-06-24 列印
■永利澳門昨跌百分之零點二二九，報四點三六元。
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澳門政府昨日宣佈，下午五時起暫停全澳門餐廳堂食，並關閉多個場所，但賭場不在關閉場所之列，濠賭股連跌三日後，昨日表現各異。銀娛（027）股價升約百分之零點七，收報四十點七五元，為漲幅最大博彩股；金沙中國（1928）升近百分之零點五五，報十四點六二元；澳博控股（880）跌百分之三點二九，報三點零三元；永利澳門（1128）跌百分之零點二二九，報四點三六元；美高梅中國（2282）跌百分之二點四九，報三點九二元；新濠國際發展（200）跌百分之零點七九五，報四點九九元。
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