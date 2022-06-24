昨天確診人數升至一千六百多人，創近日的新高。然而，候任行政長官和候任醫務衞生局局長盧寵茂分別透露，在七月一日上任之後，新政府會爭取將抵港入住酒店的檢疫日數，由目前的七日縮短至五日，甚至更短。新政府官員...

2022-06-24