深圳今起出行 須持48小時核酸陰性證明

深圳疫情再起，新增三宗本土無症狀感染個案，由今天起市民乘坐公共交通工具及進入公共密閉空間，須持四十八小時核酸檢測陰性證明。廣東省新增三十四宗輸入個案，當中七宗來自香港或澳門。



深圳市公佈，由今天起市民進入全市交通場站（機場、火車站、汽車站、客運碼頭、地鐵站）、乘坐公共交通工具（地鐵、公共汽車、出租車、網約車）、進入公共密閉空間等須憑四十八小時核酸檢測陰性證明，或當日的核酸採樣記錄。而內地新增三十一宗本土感染個案，上海佔九宗，均在閉環管控區中發現。



此外，台灣新增四萬八千宗本土確診個案，再多一百六十六名患者離世。衞福部表示，過去一周新增約三十六萬宗本土個案，較前一周減少一成九，認為高峰期已過，中重症病例也呈下降趨勢。