中大夥兒科基金調查 兒童超重比率升1.8倍



疫下學校多以網上授課，學童多逗留在家，經常接觸零食。中文大學醫學院聯同香港兒科基金訪問逾一千四百名名幼稚園及小學生的家長，發現疫情下，兒童超重或肥胖的比率大增近兩倍；專家稱協助兒童適應及重建生活規律。

中大醫學院聯同香港兒科基金透過網上調查，訪問一千四百三十九名幼稚園及小學生的家長，發現兒童超重或肥胖的比率由疫情爆發前的百分之四點八，升至百分之十三點五，上升一點八倍；其中九至十三歲學生的超重和肥胖比率更由疫情前的百分之七暴升至百分之二十四。



調查報告指，疫情下足足有四百五十天停課或暫停面授課堂，嚴重影響學童的生活及飲食規律。疫情關係，兒童多逗留在家，近六成受訪家庭表示，其子女多吃零食，而四成人則指子女多喝含糖飲品；而近八成兒童減少戶外活動，四成兒童則睡眠時間增加，這些皆是導致兒童體重上升的元兇。



調查亦顯示，兒童的快樂指數在疫情有下降現象，快樂指數下跌百分之二十一，更有百分之三十六兒童曾為復課發脾氣。



香港兒科基金董事局委員趙長成醫生提醒家長應留意子女的生活及飲食變化，又建議家長、學校和醫生三方聯手，協助兒童適應及重建健康的生活規律，如減少外出用膳和多到戶外活動，都可培養兒童健康的飲食習慣和精神質素，且有助增進親子感情。