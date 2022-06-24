資深舞台劇工作者古天農逝世

再一經典人物與港人永別！香港資深舞台劇工作者、中英劇團前藝術總監古天農逝世，享年六十九歲。



古天農曾先後擔任多個劇目的編、導、演工作，當中與杜國威合作的《我和春天有個約會》及《南海十三郎》最為經典，更屢次在舞台重演，成為本港最受歡迎的舞台劇。



業界對古的離世深表傷痛。香港著名編劇杜國威在個人社交平台發文悼念：「很難受，很難過，古天農離開了我們。」