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資深舞台劇工作者古天農逝世

2022-06-24 列印
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再一經典人物與港人永別！香港資深舞台劇工作者、中英劇團前藝術總監古天農逝世，享年六十九歲。

古天農曾先後擔任多個劇目的編、導、演工作，當中與杜國威合作的《我和春天有個約會》及《南海十三郎》最為經典，更屢次在舞台重演，成為本港最受歡迎的舞台劇。

業界對古的離世深表傷痛。香港著名編劇杜國威在個人社交平台發文悼念：「很難受，很難過，古天農離開了我們。」
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