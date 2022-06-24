哈佛：BA.4及BA.5易逃過抗體

傳染性極強的Omicron BA.4及BA.5變種新冠病毒，佔美國新增確診病例近三成五，較前一周急升逾六成。美國哈佛醫學院（見圖）最新研究顯示，BA.4、BA.5變異株更易逃過先前感染者及接種新冠疫苗人士所產生的抗體，但團隊強調接種疫苗仍可以為健康提供實質的保護。



研究作者、哈佛疫苗研究員布魯克（Dan Barouch）表示，接種疫苗或是染疫都能夠產生中和新冠病毒的抗體，與BA.1和BA.2相比，BA.4和BA.5的中和抗體降低了三倍，大大低於原始病毒株。他稱Omicron BA.4或BA.5很可能令已打針人士及康復者再次感染，但強調打針仍能提供實質保護，至少感染BA.4或BA.5，不會出現重症。