大圍疑有同類電纜橋 街坊憂安全隱患 ﻿元朗再「熄燈」食肆摸黑營業

■中電繼續搶修朗屏電纜橋。

■元朗大棠路一帶昨晚一度停電，大廈一片漆黑。

元朗中電電纜橋起火爆炸後倒塌，一度觸發大停電，市民怨聲載道，雖然「屯元天」已恢復電力，惟元朗區再出現停電，樓宇、街燈等突然「熄燈」，有食肆摸黑營業。元朗朗屏中電電纜橋周二晚上起火焚毀，導致天水圍、元朗及屯門多區大停電後，令十六萬居民叫苦連天。經中電緊急調配電力及搶修後，「屯元天」三區也全面恢復電力，但供電系統或不穩定。昨晚，元朗西菁街及西裕街一帶突然停電，多座大廈沒有燈光，有食肆需摸黑營業，期間食客繼續用餐。中電發言人表示，大棠路一帶昨晚電力供應不穩定，相信與修復工程有關係，有一萬三千客戶受影響，中電向他們致歉。中電職員昨日繼續在電纜橋旁搶修，重新鋪設三組各供電一百三十二千伏的電纜；有工人透露，「鋪線」工程差不多完成。大批警員再到現場調查事故起因，包括到橋底視察，同時拍照蒐證等，惟暫未有發現。九龍塘區現短暫電壓驟降除了肇事電纜橋，中電另有三條同類電纜橋。大圍美林邨對開明渠築有一條掛有中電標誌的鋼橋（小圖），疑是另三條之一，設計與元朗電纜橋相近，負責供電予沙田及馬鞍山地區。有街坊透露擔心發生同類事件，籲中電多作檢查。另外，工程師學會電機分部代表勞偉籌指，電力公司需加強這類電纜橋的維修及巡查，並密切留意電壓及電流等數據。 另外，九龍塘區昨下午兩時許曾出現短暫電壓驟降的情況，歷時約一秒，部份電力裝置出現短暫暫停。但消防處表示，沒有收到該區有困升降機的報告。