天文台昨錄33.8度 今年最高溫

夏季高溫天氣來襲，天文台昨午錄得最高氣溫三十三點八度，創今年新高；天文台籲市民戶外工作或活動人士，應多補充水份。



高空反氣旋正為南海北部及廣東帶來普遍晴朗的天氣，天文台昨日發出酷熱天氣警告市區最高氣溫約三十三度，新界再高一兩度。本港吹輕微至和緩偏南風；隨後一兩日大致天晴及酷熱，下周初至中期部份時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。



天文台指，受持續高溫天氣影響，市民應提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適，並需留意身體狀況。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神智不清等徵狀，應立刻休息和求助，並盡快求醫。