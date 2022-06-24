藝術市場蓬勃發展 超英趕美

林靖風

■世界頂級藝術展覽Art Basel由二○一三年起在港舉辦。

香港缺少天然資源，香港人靠雙手打拼，開天闢地，過去二十五年，香港人沒有停下來，向藝術市場奮進，吸引國際大拍賣行、著名畫廊進駐，大型藝術展覽落戶香港，藝術品貿易蓬勃，拍賣品以天價成交，銷售數字不斷攀升，前年「超英」取代倫敦，成為全球第二大當代藝術拍賣市場，正在「趕美」挑戰紐約的一哥地位。香港去年藝術品收藏品及古董的進出口總值，創出六百六十六億港元的佳績，比起二十五年前的二十億港元，大增逾三十三倍。前年出現大突破，香港超越倫敦的當代香港藝術品拍賣市場，上升至世界排名第二位。世界頂級藝術展覽Art Basel由二○一三年起在港首辦，空前成功，成為每年全球矚目的文化藝術盛事。與其他地方相比，香港稅率低，僅為拍品落槌價的百分之零點五，加上香港位處亞洲中心，匯聚環球藝術愛好者和收藏家；一線藝廊看準商機，以香港為基地，凝聚成勢，令香港獲得「亞洲藝術首都」，甚或「全球藝術中心」之美名。獨立策展人鄭天儀曾任記者二十多年，由財經版做起，十多年前毅然轉投文化版，以多篇藝評，晉身知名藝評記者。二○一七年十二月，她創立文化藝術平台「文化者The Culturist」。她解釋，當年本港缺乏藝術自媒體，起初只視「文化者」為兼職，無包袱亦無壓力，只求每天發一篇帖文，紀錄本地文化，如今平台發展至有四人團隊，自己扮演策展人角色。記者與策展人兩個身份，異曲同工。鄭天儀稱，記者及策展人的本職都是講故事（storytelling），後者透過展品、影片、文字等媒介，多元及有趣，「若連升斗市民都對展覽有興趣，就係成功，展覽唔一定代表high art（高雅藝術）」。鄭天儀笑言，選擇題材，多為一時衝動。早前耳聞有網絡紅人挪揄本地西裝為「陀地裁縫」之作，她決心為昔年聞名中外的本地西裝裁縫「平反」，找到多名年過七十的老裁縫暢談往昔，成就《土生洋相：香港手工西裝發展史》展覽。她說，很多已退休老裁縫撐着枴杖來看展覽，「佢哋感到好驚訝，因為香港無咩人講做西裝嘅故事！」令她感動。有別於鄭天儀的「半途出家」，現年二十七歲、身兼創作人與藝評人的林靖風，自小熱愛藝術，負笈英國哈德斯菲爾德大學修讀當代藝術，其後在中央聖馬丁藝術與設計學院完成藝術理論及哲學系研究碩士。他說，「創作者需要好專心做一件事，但香港的大學教育傾向『全能發展』，讀藝術都要學埋體育，反而會限制創意」，故選擇到外國見識一番。至二○二○年初，林靖風碩士畢業，有感香港的藝術需要公眾支持，他毅然回流香港，希望聚集藝術家，服務香港。他現時在本港一家商業畫廊擔任研究及展覽助理，閒時擔任藝評人，並創作雕塑和裝置藝術。他認為，年輕人多了入行機會，如拍賣行、畫廊等都需要人才，令「藝術搵唔到錢」的觀念出現改變。回流香港後，林靖風感受到政府投放更多資源在藝術界別，形容轉捩點是於一八年活化後重新開放的大館，「以前香港嘅場地太少，申請困難，大館就提供好大個空間去容納本地藝術家」。他認為，大館、香港藝術館的重開，為本港藝術培養注入活力。