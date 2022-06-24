攜手向前 共建可持續未來 恒基兆業地產 構建綠色宜居社區

■The Henderson預計於2023年落成，屆時將成為具備全方位ESG生態系統、可持續的劃時代辦公空間。（此效果圖僅供參考及將以最終設計圖則為準）

■恒基地產以藝術美化社區，為重建項目增添創意。

■恒基兆業地產集團主席李家誠博士（左）和李家傑博士（右）

■恒基地產The Henderson由「扎哈 • 哈迪德建築事務所」設計（效果圖由Cosmoscube製作）

■恒基地產The Henderson由「扎哈‧哈迪德建築事務所」設計（效果圖由Arqui9製作）

■江夏圍過渡性房屋項目（第一期）

■恒基兆業「抗疫基金」送出抗疫物資予安老院舍及基層人士

恒基兆業地產有限公司成立於1976年，扎根香港近半個世紀，一直與香港攜手向前，共同成長，自1981年於香港上市，至今已發展成為一間具領導地位的地產發展集團。集團多年來致力打造無數個劃時代地標，以及優質的住宅項目，為市民大眾實現置業安居的夢想。從發展新界到市區重建，集團具前瞻性的願景帶動整個城市發展。適逢香港特別行政區成立25周年，集團將繼續引領業界推動可持續發展，用心為大眾構建綠色和宜居的社區，共創更美好未來。前瞻創新 打造經典地標作為香港主要發展商之一，恒基地產多年來與國際著名建築師和專業人士攜手合作，打造經典的現代建築，讓繁榮璀璨的香港更添魅力。屹立中環核心商業區的「國際金融中心綜合發展項目」是享譽國際的城市地標。項目總面積達447萬平方呎，集頂級寫字樓、國際知名的消閒購物商場及世界級的四季酒店及四季匯套房酒店於一身。其中，國際金融中心二期由舉世知名建築師西沙貝利Cesar Pelli精心設計，樓高88層，高達420米，除了榮膺當年全港最高和全球第三高的摩天大廈，更於2013年獲美國有線電視新聞網（CNN）評為全球二十五座最具標誌性的摩天大廈之一，榮獲多項大獎及認證，為香港寫下歷史性的一頁。同樣座落中環核心商業區，全城矚目期待的超甲級商廈The Henderson由舉世知名的「扎哈•哈迪德建築事務所」（Zaha Hadid Architects）以洋紫荊含苞待放的形態作為設計藍本，結合創新的智能建築科技，勢將成為「地標中的地標」。The Henderson為全港首個採用曲面玻璃幕牆設計和技術的建築項目，不但能呈現優美的流線外型，雙彎曲、雙夾層中空玻璃，更有助自然採光及隔熱。在可持續發展方面，The Henderson尚未落成已備受業界肯定，至今已贏得眾多獎項與榮譽，包括環保建築大獎2021新建建築類別（興建及／或設計中項目—商業）大獎、WELL健康建築標準認證及領先能源與環境設計（LEED）的鉑金級前期認證，展現出恒基地產最前瞻的可持續理念和創新思維。The Henderson不單在項目設計及科技方面領先業界，最近更推出業界首個由業主、租戶及其員工三方共同參與的「ESG合作夥伴計劃」，一方面透過獎賞計劃鼓勵租戶及其員工在「碳中和」、「身心健康」、「同心協力」和「文化共融」四個不同範疇實踐可持續發展目標；另一方面利用新一代大數據智慧管理平台收集數據，讓企業能實時掌握ESG數據，協助企業擬定合適的ESG策略，並有助它們參與本地及國際ESG或可持續發展表現評級及認證。這不但展現出恒基地產的可持續理念和創新思維，更是香港可持續發展進程上的重要里程碑。市區重建 為社區注入新動力城市發展迅速，市區重建是當中重要一環。恒基地產多年來積極從事市區重建發展，竭力為整體社區進行全面而周詳城市設計，以創新的方式進行市區重建。不僅賦予城市新面貌，更著重活化舊區，強調以人為本，提升居民生活質素，為區內注入活力。恒基地產在規劃重建項目時，除了考慮社區的歷史和文化，亦重視不同持分者的意見，務求為社區增值，建設可持續發展的社區。恒基地產於大角咀、紅磡、土瓜灣、西營盤等地區積極進行社區活化及重建工程，當中包括：•為擴闊行人路，撥出部分用地面積，將新建築物後移，翻修其周邊的行人路和樓梯•拆除後巷的危險和違規建築物•把部份珍貴的私人土地劃分為公共空間供附近居民享用•在建築物周邊地區安裝新的照明設施•融入藝術和文化元素，美化和活化社區•提供公共停車設施、植樹、交通接駁•以及其他綠色健康的生活特色心繫社區 積極改善房屋問題恒基地產多年來心繫社區，積極履行企業社會責任。作為本港具領導地位的地產發展商，恒基地產非常關注香港的住屋問題。為幫助居住於劏房、籠屋及輪候多年仍未上樓的基層家庭，解決他們住屋上的燃眉之急，恒基地產積極參與由香港特區政府推動的「過渡性房屋」計劃，是首家支持計劃的發展商。集團借出元朗江夏圍一幅42.8萬平方呎土地，興建全港最大型的過渡性房屋項目，提供1,998個組合屋單位。首期單位已在2022年年初完工，並於5月底開始陸續入伙。集團去年再借出兩幅分別位於錦田及牛潭尾南的土地，興建過渡性房屋，預計可提供共約2,200個單位。集團亦積極參與「土地共享先導計劃」，透過公私營合作，增加公營房屋的供應，同時滿足市民對私人房屋的需求。去年恒基地產聯同會德豐地產有限公司就大埔林村土地向發展局提交申請，項目規模為目前五個申請中最大，佔地約208萬平方呎，可供應超過12,100個住宅單位，包括約8,500個公營房屋/「首置」單位，和約3,600個私人住宅單位。齊心抗疫 並肩同行香港三年來經歷了五波疫情，對社會經濟和市民生活的影響巨大。每一次經歷風浪，恒基地產都一定堅守本分，無役不予。自新冠疫情爆發以來，集團除了保護員工，更多管齊下、不遺餘力支持社會。集團主席李家傑博士和李家誠博士於2020年初透過家族捐款設立恒基兆業「抗疫基金」，於香港、內地及海外展開一系列抗疫工作，至今共捐出約港幣1.5億元的抗疫物資及現金資助。2022年3月，香港第五波疫情漸趨嚴峻，集團無償借出四幅土地予政府，合共佔地125萬呎，用作社區隔離設施及臨時貨物接駁場，全力支持政府的抗疫工作。另外，恒基兆業「抗疫基金」透過多間慈善及非政府機構，送贈抗疫物資包予基層家庭、安老院舍、前線醫護人員等，希望與港人攜手走出疫境。展望未來，恒基地產將繼續以改善社會福祉為長遠承諾，致力推動環保與創新，與社會各界齊心合力，一起開創無限機遇，共建更輝煌的未來。