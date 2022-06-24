康文署體質調查 建數據資料庫

​康樂及文化事務署六月至八月將舉行四場「全港社區體質調查」測試日，參加者可透過調查大致了解自己的體質狀況，從而意識到體質對健康的重要，並將運動融入日常生活，活動費用全免。



「全港社區體質調查」旨在建立香港巿民體質數據資料庫，找出巿民的運動模式與體質關係，以及協助政府確定須優先改善的範疇，以提升巿民的整體體質。調查對象為八千五百名年齡介乎七至七十九歲的香港巿民，並按本港人口比例計算在調查中各年齡群組所需要的抽樣數目。