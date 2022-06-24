新渡輪派千贈券 7·1可免費搭船

贈券將於六月二十八日及二十九日早上十時派發，六月二十八日將於中環六號碼頭入口派發三百張中環往來梅窩航線乘船贈券，以及在北角（西）碼頭入口派發二百張北角往來紅磡，或北角往來九龍城的贈券。而六月二十九日則將於中環五號碼頭入口，派發五百張中環往來長洲的航線乘船贈券。
新渡輪又指每名市民可取兩張贈券，先到先得，派完即止。
俄烏戰事曠日持久，影響烏克蘭穀物出口，加上環球運輸受阻，食物價格飆升！港人熟悉不過的薯片品牌卡樂B，日本公司宣佈由九月起將薯片及穀物產品等價格最高提高至兩成，涉一百四十八款產品。本報得悉，罐頭和雞蛋近...
2022-06-24
繼白帶魚後，中國稱在台灣輸陸的冰凍竹莢魚包裝樣本檢出新冠病毒，按規定將暫停涉事企業入口申報一周，直至下星期三為止。中國海關總署進出口食品安全局昨日通報，因從台灣地區輸大陸的一批次凍竹莢魚的包裝樣本，檢...
2022-06-24
阿富汗東部發生二十年來死傷最嚴重的地震，目前最少造成一千人死亡，一千五百人受傷。由於有大量房屋倒塌，當局仍努力在瓦礫中搜索生還者，然而救援工作遇到不少困難，塔利班呼籲國際社會伸出援手。阿富汗東部帕克蒂...
2022-06-24
由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I推出首批單位後，昨日正式對外開放示範單位供參觀，信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目今日開始正式收票，最快有望周內加推，由於首批定價...
2022-06-24
美國聯儲局主席鮑威爾堅定加息立場，美股三大指數隔晚低開，隨後反覆偏軟，尾市回落，A股呈現相反走勢，三大指數上揚；港股受車股造好帶動，恒指重返10天線及20天線，漲265點，收報21273點，大市成交1...
2022-06-24
奧蘭多城射手艾簡卡華近期着火，上仗梅開二度領軍結束各戰線四仗不勝頹勢。周五美職聯作客狀態低迷的FC辛辛那提，此子有力繼續士哥領軍再下一城，二點八倍客勝捧得過。（香港時間周六早上7:30開賽）艾簡卡華二...
2022-06-24
《2022香港小姐競選》昨日進行第三輪面試，舊臉孔連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）、林俊賢女兒林卓錡（Denice）、爆炸頭Astrid、「翻版孫藝珍」梁超怡等繼續有得留低，爭取入圍名額。不知是否昨日...
2022-06-24
昨天確診人數升至一千六百多人，創近日的新高。然而，候任行政長官和候任醫務衞生局局長盧寵茂分別透露，在七月一日上任之後，新政府會爭取將抵港入住酒店的檢疫日數，由目前的七日縮短至五日，甚至更短。新政府官員...
2022-06-24
昨晚谷中舉行九場賽事，唯一錦標是香港青年工業家協會三十周年盃，結果由石廄「胡椒軍曹」奪得，騎者梁家俊另贏姚廄「海島材子」。至於方嘉柏憑「紫雲冰」和「常常有餘」包辦第六口孖寶，而潘頓雖然只憑「信心滿滿」...
2022-06-23