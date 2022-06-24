新渡輪派千贈券 7·1可免費搭船

為慶祝香港回歸二十五周年，新渡輪昨日公佈，將送出合共一千張乘船贈券，市民憑券可於七月一日免費乘搭旗下的港內線或離島渡輪。



贈券將於六月二十八日及二十九日早上十時派發，六月二十八日將於中環六號碼頭入口派發三百張中環往來梅窩航線乘船贈券，以及在北角（西）碼頭入口派發二百張北角往來紅磡，或北角往來九龍城的贈券。而六月二十九日則將於中環五號碼頭入口，派發五百張中環往來長洲的航線乘船贈券。



新渡輪又指每名市民可取兩張贈券，先到先得，派完即止。