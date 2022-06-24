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新世界夥香港電訊建虛擬平台

2022-06-24 列印
■冼君行（左）和陳紀新（右）。
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新世界發展及香港電訊宣佈組成戰略聯盟，加速新世界於香港及內地的業務生態圈數碼轉型。雙方會運用最新的雲端技術打造「Workplace for Tomorrow」，構建一個無縫跨境溝通和協作的嶄新虛擬工作平台，促進集團業務持續擴張。

新世界旗下位於不同地區的超過一萬名員工，將會運用該虛擬工作平台，建立一個設有完善通訊和協作工具的新樞紐。香港電訊將利用最新配備接駁雲端功能的SD-WAN技術，在新地點擴張業務所需的網絡安裝時間，可由過往的三個月減少至兩周。新世界發展科技及變革總監冼君行指是次合作，有利建構更具彈性的商業方案，應對千變萬化的營商環境。
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