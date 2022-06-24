新世界旗下位於不同地區的超過一萬名員工，將會運用該虛擬工作平台，建立一個設有完善通訊和協作工具的新樞紐。香港電訊將利用最新配備接駁雲端功能的SD-WAN技術，在新地點擴張業務所需的網絡安裝時間，可由過往的三個月減少至兩周。新世界發展科技及變革總監冼君行指是次合作，有利建構更具彈性的商業方案，應對千變萬化的營商環境。
新世界夥香港電訊建虛擬平台
新世界旗下位於不同地區的超過一萬名員工，將會運用該虛擬工作平台，建立一個設有完善通訊和協作工具的新樞紐。香港電訊將利用最新配備接駁雲端功能的SD-WAN技術，在新地點擴張業務所需的網絡安裝時間，可由過往的三個月減少至兩周。新世界發展科技及變革總監冼君行指是次合作，有利建構更具彈性的商業方案，應對千變萬化的營商環境。
罐頭雞蛋貴一成漲不停 全球糧價升薯片加價20%
俄烏戰事曠日持久，影響烏克蘭穀物出口，加上環球運輸受阻，食物價格飆升！港人熟悉不過的薯片品牌卡樂B，日本公司宣佈由九月起將薯片及穀物產品等價格最高提高至兩成，涉一百四十八款產品。本報得悉，罐頭和雞蛋近...
2022-06-24
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涉事企業禁進口一周 台輸陸竹莢魚檢出新冠
繼白帶魚後，中國稱在台灣輸陸的冰凍竹莢魚包裝樣本檢出新冠病毒，按規定將暫停涉事企業入口申報一周，直至下星期三為止。中國海關總署進出口食品安全局昨日通報，因從台灣地區輸大陸的一批次凍竹莢魚的包裝樣本，檢...
2022-06-24
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塔利班籲國際社會援助 阿富汗地震大量房屋倒塌搜救受阻
阿富汗東部發生二十年來死傷最嚴重的地震，目前最少造成一千人死亡，一千五百人受傷。由於有大量房屋倒塌，當局仍努力在瓦礫中搜索生還者，然而救援工作遇到不少困難，塔利班呼籲國際社會伸出援手。阿富汗東部帕克蒂...
2022-06-24
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凱柏峰I今收票 最快周內加推
由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I推出首批單位後，昨日正式對外開放示範單位供參觀，信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目今日開始正式收票，最快有望周內加推，由於首批定價...
2022-06-24
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國策利好車股踩油上 A股帶動恒指揚265點
美國聯儲局主席鮑威爾堅定加息立場，美股三大指數隔晚低開，隨後反覆偏軟，尾市回落，A股呈現相反走勢，三大指數上揚；港股受車股造好帶動，恒指重返10天線及20天線，漲265點，收報21273點，大市成交1...
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箭頭追擊辛辛那提 撐奧蘭多
奧蘭多城射手艾簡卡華近期着火，上仗梅開二度領軍結束各戰線四仗不勝頹勢。周五美職聯作客狀態低迷的FC辛辛那提，此子有力繼續士哥領軍再下一城，二點八倍客勝捧得過。（香港時間周六早上7:30開賽）艾簡卡華二...
2022-06-24
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港姐第三輪面試胸戰升級 Erika離奇變索 Cherry微露半球
《2022香港小姐競選》昨日進行第三輪面試，舊臉孔連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）、林俊賢女兒林卓錡（Denice）、爆炸頭Astrid、「翻版孫藝珍」梁超怡等繼續有得留低，爭取入圍名額。不知是否昨日...
2022-06-24
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李一飄 - 疫情升仍可控 爭取開門通關｜社論
昨天確診人數升至一千六百多人，創近日的新高。然而，候任行政長官和候任醫務衞生局局長盧寵茂分別透露，在七月一日上任之後，新政府會爭取將抵港入住酒店的檢疫日數，由目前的七日縮短至五日，甚至更短。新政府官員...
2022-06-24
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梁家俊起孖捧盃 方嘉柏包辦第六口孖寶 潘頓 1W4P仍封王
昨晚谷中舉行九場賽事，唯一錦標是香港青年工業家協會三十周年盃，結果由石廄「胡椒軍曹」奪得，騎者梁家俊另贏姚廄「海島材子」。至於方嘉柏憑「紫雲冰」和「常常有餘」包辦第六口孖寶，而潘頓雖然只憑「信心滿滿」...
2022-06-23
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