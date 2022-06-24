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深圳灣蠔場黑工疑墮海溺斃

2022-06-24 列印
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深圳灣有蠔場發生意外，一名內地黑工疑墮海溺斃，被救起送往醫院治理，惜證實死亡，警方拘捕兩人，事故原因仍在調查。警方昨早七時許接獲報案，指深圳灣公路大橋對開一個蠔場有男子遇溺。據了解，事主由另一名男工人救起，昏迷被送往屯門醫院治理（見圖），其後被證實死亡。

經初步調查，警方發現四十二歲姓羅的事主、救人的四十八歲陳姓男子，以及另一名五十八歲姓何的男工人都是內地人，懷疑三人偷渡來港在蠔場工作，後兩人涉嫌非法入境被捕。
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