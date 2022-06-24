新田公路三車撞 交通嚴重受阻

新田公路及元朗公路分別發生三車及四車相撞，共有五人受傷；受意外影響，來回車龍一度長達十六公里，交通嚴重受阻。



昨午四時許，一輛密斗貨車沿新田公路往上水方向行駛，其間車輛因右前輪爆胎停在慢線路旁，詎料尾隨兩部中貨及重型貨車，司機懷疑收掣不及，三車相撞；該重型貨車車頭嚴重損毀，四十四歲司機一度被困需由消防救出，他被送往北區醫院治理時清醒，暫無大礙。新田公路近米埔一段的車龍長達十公里。



另外，下午近五時，元朗公路往屯門方向近博愛醫院對開再有四車相撞意外，涉及三架輕型貨車及一架私家車，三男一女受傷，有救護車到場處埋傷者。運輸處指因交通意外，元朗公路往屯門方向近博愛醫院的部份行車線封閉，該路段車龍長達六公里。