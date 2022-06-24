﻿城大增五雙學位課程﻿﻿教研合一鼓勵初創﻿

中學文憑試已經結束，並會於七月二十日放榜，大學聯合招生（JUPAS）會於文憑試放榜後展開第二輪改選，正等待放榜的同學，刻下最好掌握各參與聯招大學的最新及熱門課程，部署改選策略。今日為大家介紹香港城市大學，該校設十個學院，包括全港首創的賽馬會動物醫學及生命科學院，可為學生提供「獸醫學學士課程」。新學年，城大將新增八個課程，其中五個為雙學位課程，當中四個為法律學搭配其他範疇，適合有多方面興趣的學生。

採訪：《星島日報》教育組 圖片：受訪者提供



香港城市大學近年有多項計劃，積極推動創新和創意。香港城巿大學協理學務副校長（學術事務）李娟教授舉例，去年推出原創校歌《學研出塵》，展現大學提倡多元文化、融和學術研究的精神；今年則推出校歌第二章《科創入世》，傳達大學致力推動教研合一、教育為本的決心。此外，城大去年更撥款五億元，推行大型創新創業計劃「HK Tech 300」，協助城大學生、校友和社會人士，運用城大的知識產權和科研成果，在三年內成立三百家初創企業，致力推動初創。

健康一體化 首創獸醫學士



另外，城大是香港首所引入並實踐「健康一體化」概念的大學，與美國康奈爾大學獸醫學院共同設計的獸醫學學士課程，是全港首個獲大學教育資助委員會資助的六年制獸醫學學士課程，為立志當獸醫的學生，提供在港學習的機會。



現時城大共有十個學院，分別為商學院、工學院、人文社會科學院、理學院、創意媒體學院、數據科學學院、能源及環境學院、法津學院、賽馬會動物醫學及生命科學院和周亦卿研究生院，新學年合共提供五十四個政府資助學士學位課程，當中八個為新課程，範疇涵蓋機械工程、電機工程、法律學、社會科學等。



面對眾多大學課程選擇時，同學可能不知道如何選擇，香港城市大學招生處處長鄭鄺潔貞就表示，同學選科時，可利用聯招網頁內的課程搜尋器，按照自己的志向、興趣及能力，先篩選出一系列心儀課程，然後再作詳細考慮。「我建議同學可瀏覽各院校的網頁，仔細了解個別課程的內容及入學要求，切忌只憑課程名稱而選科。」



此外，鄭鄺潔貞又指同學可留意新開辦的課程，她舉例城大為迎合社會對未來人力資源的需要，在下學年將新增五個雙學位課程，分別為「法律學學士與工商管理學士（會計）」、「社會科學學士（公共政策）與法律學學士」、「社會科學學士（犯罪學）與法律學學士」、「法律學學士與理學士（計算數學）」及「理學士（電腦科學）與理學士（計算金融及金融科技）」，適合興趣有多於一個範疇的學生。



值得一提的是，城大新增的五個雙學位課程，均為五年制，修讀有關雙學位課程的學生，一般須於畢業前，完成最少一百五十個學分，而首四年課程屬政府資助，第五年課程則須自資修讀。



此外，鄭鄺潔貞又提醒同學，為方便同學在文憑試放榜後調整課程選擇，院校一般都會在網頁內，公佈各課程的入學計分方法以供參考，同學應了解自己的分數，能否符合入讀要求，「在更改課程選擇時，也須留意個別課程，是否有指定選修科目、面試或提交作品集等要求。」