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消費券臨時服務中心運作暢順

2022-06-24 列印
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第二階段電子消費券最快於八月七日發放，昨日起接受新登記及更換支付平台申請，合資格市民可以選擇網上登記，亦可以前往任何一間臨時服務中心遞交申請，運作大致暢順。

在旺角一間臨時服務中心，有新的合資格市民提交申請，指沒有預約，但上來都不用排隊，工作人員態度亦很好，整個流程順利，感到滿意。亦有市民申請「轉會」，指有些商戶不接受原本的支付平台，感到不方便，故申請「轉會」；亦有市民指八達通要分期發放，不能購買金額較高商品才打算「轉會」。新一期消費券領取的平台增至六個，無論新申請抑或想「轉會」，都要在下月二十三日前登記。
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