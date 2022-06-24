慢性病患接種新冠疫苗增保護力 第三針混搭接種助抗Omicron

面對傳播力強大的新冠病毒變異株Omicron，如希望減低感染後出現重症的風險，接種疫苗是有效的保護方法。截至2022年5月31日，香港已接種第二針人口已經超過630萬，惟接種第三針人口卻只有約390萬。長者與慢性病患者作為疫情下的高危人士，在接種第三針時該如何選擇？



新冠疫苗安全性高 慢性病患者

接種後沒明顯增加異常事件風險



去年，香港浸會大學曾經就香港市民對於疫苗接種意願及信心作調查，發現有4成受訪者擔心身體差或有長期病患而未有接種疫苗，更有2成半受訪者擔心疫苗安全性及副作用等。新冠疫苗接種計劃從2019年開始，已經持續2年多，截至2022年3月31日為止，合共接種了超過一千五百萬劑疫苗，包括滅活及mRNA疫苗，而發生異常事件個案比率低。以60-69歲的年齡組別為例，截至2022年3月31日為止的異常事件報告數據，出現異常事件的比率只有0.06%。至於慢性病患者與疫苗安全性方面，港大為超過88萬名慢性病患者進行統計分析，包括了高血壓、糖尿病、類風濕關節炎、炎症性腸病等等，研究結果發現只有0.3%患者接種疫苗後發生異常事件，並無証據顯示長期病患者接種疫苗後出現異常事件的額外風險較高。事實上，現時在政府指引下，也建議當慢性病患者病情穩定，可接種疫苗，同時應繼續接受針對本身疾病的藥物治療。西醫阮熙斌醫生表示：「慢性病患者應依醫生指示管理好病情，而一般而言，當病情穩定時便可接種疫苗。」



「溝針」抗體高減重症風險

及早接種方便覆診



港大與中大的聯合研究顯示市民若選擇「溝針」，即是首兩針接種滅活疫苗，加上後第三針mRNA疫苗加強劑，體內抗體有增長以對抗Omicron。而最近中大醫學院研究更指出，對於65歲或以上人士，第三針不論是接種同類型疫苗或混合疫苗，都比起首二針接種同類型疫苗更能增加更高免疫力，而三針mRNA疫苗更能減低低免疫力人士出現無症狀或有症狀新冠感染的風險。另一研究也指出，接種兩劑滅活疫苗及mRNA疫苗加強劑的人士體內中和抗體水平相比起接種三劑滅活疫苗人士高約21倍，高水平中和抗體有助於減低重症機會。根據政府最新的政策，在6月13日起，醫管局專科門診診所及地區康健中心等13類指定醫療處所也會實施疫苗通行證，市民需要接種三針才能進入，否則需出示於到訪前48小時內進行的核酸檢測陰性結果證明。所以長者及慢性病患者如需要定期到以上醫療處所覆診的話，盡早接種才能更方便地進出相關場所。為方便長者接種新冠疫苗，60 歲或以上人士如計劃接種疫苗，可到社區疫苗接種中心領取「即日籌」。如果已經順利接種第三針，在衞生防護中心最新建議下，60歲或以上長者相隔90天後便可接種第四劑。而第四劑疫苗能夠提高中和抗體水平，以mRNA疫苗為例，能夠助患者減低重症率（62%）、死亡率（74%）及入院率（68%），從而幫助抵禦新冠病毒。

資料由阮熙斌醫生提供，復星醫藥支持

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