資深大學英語教師Alan Poon（潘柏麟）到電台接受訪問，談及近年香港大專院校所面臨的挑戰。Alan Poon表示，學士學位正處於供過於求的狀況，科技迅速發展令課程內容有所調整。「身為教育工作者，我們要及時看到未來社會的需要，城大專業進修學院除了保留舊經濟的課程外，也積極設計新經濟的傳意課程，好像上個月我們和教育局合辦了一個全新的公關與營銷英語證書課程，側重多媒體的文案，目的是讓高中學生及早認知現今和未來社會的需要，教育局的應用學習課程是院校近年的重要項目之一。我認為大專教育界要盡快尋覓新路向，促進大專院校的持續發展，教育界領袖是責無旁貸的。」
早前，Alan Poon與網絡紅人Hugo Chui（徐灝晴）錄影傳媒聯播網上英語節目，Alan Poon表示，現在開始踏入資深的階段，希望盡力增加自己的影響力，在社區廣泛推廣英語。「其實多年來一直撰寫專欄，在不同機構舉行講座分享英語知識，但因為近年網上學習快速成為趨勢，所以我想將舊有的社區教育方式逐漸改為線上模式，配合大眾在家學習的習慣。」談到近年的節目拍擋好像越來越年輕，他說：「現在是年輕人的世界，與年輕拍擋合作，令自己充滿活力，工作結果反而有驚喜。」
Hugo Chui受訪時表示，是次是首次參與媒體網上節目，事前決定把人物性格代入，以過來人身份向Alan Poon發問問題。「我覺得這個直播節目是很多人的速成班。畢竟是第一次和Alan合作，我覺得整體可以有進步空間。」提到他是前香港欖球代表隊成員，問及日後會否參與演藝工作，他說：「如果有合適機會，當然想嘗試，例如做綜藝節目、做主持等。自從去年學戲後，我更加想挑戰自己，讓大家看到我不同的可能性。我明白現在娛樂圈人才濟濟，不能夠只做一件事。」
城大專業進修學院開辦創意英語課程 Alan Poon Hugo Chui合拍網上英語節目
資深大學英語教師Alan Poon（潘柏麟）到電台接受訪問，談及近年香港大專院校所面臨的挑戰。Alan Poon表示，學士學位正處於供過於求的狀況，科技迅速發展令課程內容有所調整。「身為教育工作者，我們要及時看到未來社會的需要，城大專業進修學院除了保留舊經濟的課程外，也積極設計新經濟的傳意課程，好像上個月我們和教育局合辦了一個全新的公關與營銷英語證書課程，側重多媒體的文案，目的是讓高中學生及早認知現今和未來社會的需要，教育局的應用學習課程是院校近年的重要項目之一。我認為大專教育界要盡快尋覓新路向，促進大專院校的持續發展，教育界領袖是責無旁貸的。」
城大專業進修學院開辦創意英語課程 Alan Poon Hugo Chui合拍網上英語節目
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