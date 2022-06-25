﻿海鮮舫翻覆難打撈﻿﻿ 船東保險公司擬鑿沉﻿

珍寶海鮮舫是沉是浮可謂峰迴路轉！船東早前稱海鮮舫於上周啟程離港往柬埔寨時，在西沙群島遇浪翻沉；怎料再有新發展，海事處接獲船東提交報告，指海鮮舫和其拖船依然在海面，隨後有傳媒聯絡拖船公司，又得悉船東打算將船隻鑿沉。



珍寶海鮮舫於上周二離港遠赴柬埔寨，香港仔飲食集團於周一發聲明指，海鮮舫於上周六在西沙群島遇風浪，最終全面入水翻轉，引發港人網上洗版哀悼。但事件迎來新轉折，海事處於周四指接獲船東提交的書面報告，指海鮮舫及拖船仍然在西沙群島一帶水域海面，船東會繼續跟進處理。有網民笑言事件峰迴路轉，足以取材拍攝電影。



有線新聞赴南韓釜山找到有關拖船公司，公司董事尹周東（譯音）承認獲香港仔飲食集團聘請拖走珍寶海鮮舫，又指海鮮舫在西沙群島對開遇上約兩米高風浪。尹指海鮮舫下有八個浮力艙作承托，令船隻浮起，但左邊兩個浮力艙被海水和壓力打穿，導致船身翻轉入水。據了解，餘下浮力艙仍然運作中，海鮮舫至今未完全沉沒，部份船身間中會露出水面；拖船仍在附近逗留，防止其他船隻與之碰撞，故航行紀錄顯示不尋常的鋸齒狀。他又透露船東及保險公司均計劃將海鮮舫鑿穿沉入深海。

吊起最少花2000萬



註冊資深輪機造船界別工程師司徒家成向傳媒表示，若要將海鮮舫吊起，至少要三艘五百噸以上的吊船，才有機會吊起海鮮舫，但費用至少二千萬元，又指即使能打撈亦難保原貌，「保到七成都好開心」。他又指任何本地船隻在香港水域及他處沉沒或失去動力，船東、船運商須於二十四小時內向海事處說明，對海事處沒有即時收到通知感到奇怪。