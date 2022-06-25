首組高壓電纜駁通 中電爭周二前多鋪兩組

本港早前發生罕見電纜橋起火事件。元朗朗屏站附近一條中電電纜橋於周二晚起火，導致天水圍、元朗及屯門一帶大規模停電，中電指已連日搶修電纜橋，昨日指工程人員已完成第一組十三萬二千伏特高壓電纜的鋪設工作，並於昨日凌晨三時正式通電。至於另外兩組高壓電纜，目標爭取在下周二（二十八日）或之前完成鋪設及通電。



中電向政府提交初步報告，指在火警發生前，位於天水圍、元朗及屯門一帶的電網運作正常，起火原因則仍在調查。因事故影響範圍大，中電優先為緊急及基本服務，包括醫院及鐵路恢復供電，及後根據用電需求及電網設計作出調動，分階段安排其他客戶復電。