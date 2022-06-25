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台灣現首宗猴痘症 患者德返台後確診

2022-06-25 列印
■紐約逾百男性診所外排長龍，打猴痘疫苗。網上圖片
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繼新加坡和南韓先後發現首宗猴痘確診個案，台灣昨天公佈出現首宗猴痘症境外輸入個案，患者由德國返台後確診。世衛周四在瑞士召開突發事件委員會會議，將決定是否把猴痘列為國際關注的公共衞生突發事件。

台灣衛生福利部門表示，患者是一名二十多歲的台灣男子，過去半年在德國留學，返台後本月二十日出現症狀，翌日就醫，採樣檢測對猴痘病毒呈陽性。
紐約猴痘疫苗開打 百人排隊

此外，美國累計一百七十三宗猴痘確診個案，紐約市佔三十宗。美國疾控中心表示，有證據顯示猴痘出現本地傳播。紐約市政府當地周四突然宣佈取得一千劑猴痘疫苗，立刻在市內一間診所開放予高危人士接種。消息公佈後，即有上百名男性在診所外排隊打針，惟當日名額很快爆滿。
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