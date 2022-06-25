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警出動「劍齒虎」裝甲車巡邏

2022-06-25 列印
■警方出動國產「劍齒虎」裝甲車。
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香港回歸二十五周年在即，警方在多區加強警力，其中多名機動部隊警員聯同反恐特勤隊人員，昨傍晚在金鐘添馬政府總部、立法會綜合大樓的添美道一帶高調巡邏，更出動國產「劍齒虎」裝甲車。

警隊於五月引入六輛內地製新裝甲車「劍齒虎」，本月將投入使用。警方指新裝甲車增強了保護性能，還配備多孔發射器，可以配用不同類型低殺傷力彈藥，並安裝了先進攝錄系統。

警方稱現役「銳武」裝甲車自二○○九年三月起服役至今逾十年，加上於反修例期間頻繁出動，加速零件耗損，故採購新型裝甲車作取代。■警方在多區加強警力。
■警方在多區加強警力。
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