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疫下救護車需求增 當局籲輕症毋須召喚

2022-06-25 列印
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消防處表示，近日新冠疫情有上升跡象，市民對救護服務需求亦增加，連續三日（本月二十一至二十三日）未能達到緊急救護召喚目標，即百分之九十二點五。處方呼籲輕症確診市民，毋須急於召喚救護車到急症室，將有限救護服務資源留給有急切需要重症人士。消防處指若市民快速抗原測試或核酸檢測呈陽性，可善用「衞生防護中心2019冠狀病毒病病人網上申報表格」提供資料。
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