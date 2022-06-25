﻿醫療集團逆市擴充 搶攻旺區巨舖商廈﻿

■旅遊業復甦無期，有醫療集團以過百萬月租星光行複式巨舖，提供一站式醫療服務。

疫下市民更注重健康，加上商舖及寫字樓租金下跌，醫療業界趁機大舉擴張。《星島日報》報道，數間大型醫療集團均於逆市擴充，斥資進駐核心區，提供體檢等醫療檢測服務，包括租用尖沙嘴星光行複式巨舖及中環甲級商廈七層單位，佔地逾六萬呎；另有醫療集團於半年內連開三間醫學掃描中心，積極搶佔市場。有地產公司今年上半年錄得的醫療相關租務，已超過去年全年總和，相信有關趨勢將會持續，看好未來的醫務發展。百業蕭條下，醫療行業仍飛速發展。昔日零售店林立的尖沙嘴，近期成為醫務所新寵兒，而商業集中地中環，不久後也會有醫療集團進駐，打造專屬的醫療大廈。據悉，第五波疫情下，不少醫務所看準租金下降的時機，紛紛搶攻旺區店舖，希望以交通便利的優勢，吸引更多市民光顧，同時為恢復通關後，湧港看病和檢查的「醫療旅遊」人潮作準備。疫情提高市民的保健和衞生意識，帶動醫療相關服務的需求急增，私營醫療服務機構的銷售額節節攀升。翻查數間上市醫療集團今年中期業績報告，可看到不少集團的銷售額，相比去年同期增長超過一半。從部分醫療中心及醫務所在逆市擴充的現象，也可見相關服務的熱門程度，專門進行房地產市場研究的世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平指，近年因應人口老化，加上市民更關注個人健康，不少投資者看好市民對醫療和檢測等業務需求，把握機會注資醫療集團，令他們擁有更充足的「彈藥」擴充。有地產業人士透露，今年的租務市場，不乏醫療集團以重本租用甲級寫字樓，最受矚目的一宗成交，是今年二月中，盈健醫療集團以一百三十二萬，月租尖沙嘴星光行地下連一樓、合共三萬八千呎的複式巨舖，該交易落實時，正值第五波疫情期間，反映該集團對後市充滿信心。投資者看好醫療業紛注資盈健醫療首席營運總監潘振邦指，該集團將在該址開設「綜合健康商城」，提供一站式的醫療服務及健康科技的相關服務，如專科、醫學美容、頭髮護理、體檢和營養師服務等，他提到，疫下市民長期佩戴口罩，避免了其他傳染病的傳播，雖然全科及部分專科的醫療服務需求下跌，但現時港人更重視健康保健及疾病預防，不少相關產品及服務，如體檢、疫苗接種、營養諮詢、保健品及防疫產品等銷售額有持續增長。另一醫療集團醫思健康，近期亦租用了中環馮氏大廈合共七層，開設綜合醫療服務旗艦中心，總樓面面積達二萬二千呎，將提供普通科、骨科、眼科、脊醫及物理治療等服務。據知，該集團日前亦入股金馬倫道一個重建項目，作價二億多元，涉及十萬呎樓面，主要用作醫療中心及臨時用途。掃描診斷需求不斷上升此外，何猷龍家族辦公室黑桃資本旗下的卓智醫療，光在今年上半年，已連續在旺角及中環開設三間醫學掃描診斷中心。卓智醫療行政總裁黃建豐指，市場對掃描診斷服務的需求不斷上升，為應付龐大的市場需求和未來的持續增長，投入更多資源於計畫及開展擴充，如在中環及旺角等交通便利的熱門地點擴張。他提到，仍會繼續在各區物色新的服務地點，隨着市場的發展，再度擴張，亦不排除進行商業併購，以助分擔公營醫院壓力。世邦魏理仕的陳錦平分析指，目前寫字樓單位的租金已從一九年中的最高峰，下跌約三成，而街舖的租金，亦從一九年最高峰回落近四至五成，但受惠於疫情等因素，相較傳統租戶，醫療行業的負擔能力相對較高，更有利於尋找舖位。陳續稱，不少醫療集團有意發展「醫療大樓」，將同集團的各醫療品牌集中在同一大廈內，以達至規模經濟（Economy scale），除可分攤降低成本，更可以防止客戶流失。