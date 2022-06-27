張竹君：危殆病人未見大飆升 疫情續反彈 新確診逼近2000關

■威院腫瘤科病房爆疫，至今有八人確診。

■張竹君認為整體疫情平穩。

本港新冠疫情仍處於上升趨勢，昨天新增一千九百一十七宗確診個案，直撲二千大關，當中一千七百九十九宗屬本地感染，其餘屬輸入染疫者。多個感染群組繼續擴大，威爾斯親王醫院臨牀腫瘤科病房再多兩名員工中招；屯門富泰護理安老院多三名院友確診，源頭可能與爆疫的屯門海港酒家相關。衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，本港疫情是緩慢地上升，確診個案有機會突破較高的數字。至於染疫者入院情況，現時有六百零一名患者留醫，其中十一人情況危殆，當中三人入住深切治療部。即使入院人數稍為上升，但張竹君認為，危殆病人的數目未有大幅飆升，故整體疫情平穩。威院腫瘤科病房多兩例威爾斯親王醫院臨牀腫瘤科男女混合病房多一名護士和一名病人服務助理確診，病房累計有四名病人和四名職員中招。醫管局總行政經理何婉霞指，目前仍在調查感染源頭，病房已經暫停接收新症及探訪安排，並徹底清潔消毒。同時，本港新增十一宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案，當中兩宗為屯門海港酒家的顧客，該群組累計三十八名食客及四名密切接觸者確診；其他個案包括三名屯門富泰護理安老院院友及一名院舍相關人士，至今共有十名院友及五名職員感染。海港酒家群組波及安老院張竹君稱，兩名富泰安老院員工之前曾光顧屯門海港酒家，安老院的個案陸續浮現，有機會與海港酒家疫情有關。富泰安老院佔地數層，確診院友集中在其中一層，已送部份院友檢疫，若其他樓層出現個案，會安排更多院友檢疫。學校疫情方面，藍田五邑司徒浩中學3C班出現四宗個案，要停課一周，該校2C班早前已要停課，中心未發現兩班有關連。赤柱聖士提反書院再有一幢宿舍出現個案，4D班要停課一周。