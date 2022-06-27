領導人或坐高鐵來港 柯士甸站E出口落閘 ﻿會展一帶「水馬陣」佈防 灣仔設2級保安區增巡邏﻿

今年七一是香港回歸祖國二十五周年，國家主席習近平將出席慶回歸大會暨第六屆政府就職典禮。警方昨繼續在灣仔會展中心一帶加強佈防，架設大型「水馬陣」。據悉，警方會在灣仔設兩層級「保安區」，並會加強巡邏，周二起警隊會從「三更制」變為「兩更制」，每日工作十二小時。由於領導人可能乘坐高鐵來港，港鐵柯士甸站E出口昨落閘，並貼出告示指是因應警方要求暫時關閉出口。



警方昨在會展港灣道出入口、港灣消防局、灣仔政府大樓外圍及金紫荊廣場等地，擺放藍白色巨型「水馬陣」，附近一帶有警員巡邏和警車戒備。警方亦在鷹君中心通往會展的天橋兩旁放置鐵馬，並以藍旗提醒市民不准停留。

警明起「兩更制」 日做12小時



據悉，警隊會在灣仔設兩層級「保安區」，範圍包括會展至告士打道，其中「核心保安區」涵蓋港灣道及會議道一帶。如要進入「核心保安區」，所有人須通過安檢並出示證件。市民可如常通過港灣道至告士打道的「大型保安區」，但不許停留。



消息又指，周二開始警隊會由「三更制」變為「兩更制」，警員每日工作十二小時；至於國家領導人可能乘坐高鐵來港，警方會在西九龍高鐵站二十四小時巡邏，直至領導人離港；大批警員昨便到西九文化區地盤視察。此外，有消息指領導人可能訪問香港科學園，園區屆時可能設置保安檢查站，亦會封閉該區公眾碼頭及單車徑。

彭京堂：續提高防務能力



另外，解放軍駐港部隊司令員彭京堂接受新華社訪問時表示，必須強化憂患意識，不斷提高履行防務能力。而候任行政長官李家超昨則在清華大學高級公共管理碩士畢業典禮致辭時，冀畢業生學以致用，貢獻國家及香港。香港總商會總裁梁兆基則說，回歸二十五周年，商界最滿意是維持資本主義及市場經濟。