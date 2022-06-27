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首2針接種「雙九成」 聶德權：屏障高效

2022-06-27 列印
■新冠疫苗接種計劃，本月第一針及第二針達到「雙九成」的接種里程碑。
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公務員事務局局長聶德權表示，新冠疫苗接種計劃自去年二月開展至今，本月迎來第一針及第二針「雙九成」的接種里程碑。近日確診個案雖持續每天逾千宗，但沒有引發重症或死亡個案急升，都是高接種率發揮的屏障作用。

聶德權昨在社交媒體發文指，至今社會已有超過四百三十一萬人打齊三針，接種率逾六成；當局傾力增加多個接種渠道，包括展開「疫苗到戶接種服務」為七十歲或以上長者，以及因病患或殘疾而行動不便人士上門打針。他感謝各界對疫苗接種的支持，亦特別感謝醫護及公務員堅守崗位，相信下屆政府會繼續推行「疫苗接種計劃」及相關便捷措施。
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