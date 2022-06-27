聶德權昨在社交媒體發文指，至今社會已有超過四百三十一萬人打齊三針，接種率逾六成；當局傾力增加多個接種渠道，包括展開「疫苗到戶接種服務」為七十歲或以上長者，以及因病患或殘疾而行動不便人士上門打針。他感謝各界對疫苗接種的支持，亦特別感謝醫護及公務員堅守崗位，相信下屆政府會繼續推行「疫苗接種計劃」及相關便捷措施。
首2針接種「雙九成」 聶德權：屏障高效
聶德權昨在社交媒體發文指，至今社會已有超過四百三十一萬人打齊三針，接種率逾六成；當局傾力增加多個接種渠道，包括展開「疫苗到戶接種服務」為七十歲或以上長者，以及因病患或殘疾而行動不便人士上門打針。他感謝各界對疫苗接種的支持，亦特別感謝醫護及公務員堅守崗位，相信下屆政府會繼續推行「疫苗接種計劃」及相關便捷措施。
張竹君：危殆病人未見大飆升 疫情續反彈 新確診逼近2000關
本港新冠疫情仍處於上升趨勢，昨天新增一千九百一十七宗確診個案，直撲二千大關，當中一千七百九十九宗屬本地感染，其餘屬輸入染疫者。多個感染群組繼續擴大，威爾斯親王醫院臨牀腫瘤科病房再多兩名員工中招；屯門富...
2022-06-27
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二十大前收逾854萬條獻言 習近平：認真研究傾聽民聲
中共二十大今年稍後召開，內地當局展開網上徵求意見活動，累計收到超過八百五十四點二萬條網民建議，中共中央總書記、國家主席習近平指示，要認真研究及充分吸收在網絡徵集的意見。內地當局於四月十五日至五月十六日...
2022-06-27
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俄國供應白俄將擁核彈頭導彈
俄烏戰爭持續，俄羅斯將軍事力挺接壤烏克蘭的白俄羅斯。總統普京上周六宣佈，俄羅斯將在未來數月向白俄羅斯提供可携核彈頭的「Iskander-M」的短程導彈系統。普京又協助白俄把戰機升級，讓其空軍戰機有能力...
2022-06-27
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凱柏峰Ⅰ示範單位多面睇
由信和、嘉華及招商局合作發展的日出康城凱柏峰I，日前公佈首批128伙，折實均呎17888元，入場價619.5萬起，並已向外開放示範單位及收票，料短期內開售。由信和、嘉華及招商局合作發展的康城凱柏峰I，...
2022-06-25
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憧憬中央送大禮 賀港回歸25周年 恒指本周料升破22000
美國經濟增長有減慢跡象，加上商品價格下滑，市場憧憬聯儲局將會減輕加息力度，美股上周五大幅上升，三大指數收市升幅介乎2.68至3.34%。總結全周，杜指反彈逾半成、納指漲7.5%、標指則升6.5%，三大...
2022-06-27
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亞協再爆「HK打吡」 港Sir心戰
亞協盃J組今晚六時續在泰國武里南體育場上演，理文首仗不敵東方龍獅後，四十七歲的教練陳曉明領軍捲土重來，遇上本地另一四十二歲少帥郭嘉諾指揮的台南市FC。兩位本地教頭同打心戰，陳曉明要解決後防兵荒之餘，更...
2022-06-27
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馮煒光 - 星島新聞展啟動 懷舊場景成打卡熱點 七仙羽齊撐慈善義賣 敖嘉年化身檔主賣報紙
星島新聞集團慶祝香港回歸25周年，昨日聯乘中環街市舉行「回歸25載‧香港傳承愛─回歸25載新聞展」及啟動儀式，出席儀式嘉賓有發展局副局長廖振新先生、星島新聞集團副主席兼聯席行政總裁郭曉亭女士、星島新聞...
2022-06-27
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李一飄 - 保護國旗 人人有責｜社論
今年七月一日是香港回歸二十五周年的「大日子」，近日市民慶回歸的氣氛轉濃，除了官方籌備一系列慶祝活動，包括公共公園花海展、公共空間藝術展、合家歡演藝節目、免費使用運動場館等，公眾亦自發佈置市容，在多處懸...
2022-06-27
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潘頓中三元封王 鄭俊偉蔡明紹起孖 新境界 開齋兼捧盃
昨日舉行周六賽事，「新境界」開齋兼捧香港傷健策騎協會盃；潘頓憑蔡廄「魅力寶駒」、伯廄「印水紙」和羅廄「西利哥」三W，於第九場後提前成為騎師王。其餘鄭俊偉勝出「金剛石」和「無心睡眠」，前駒騎者蔡明紹另贏...
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