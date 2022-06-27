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市民反恐舉報 涉管有仿製槍2男被捕

2022-06-27 列印
■國安處檢獲一枝仿製槍械等證物。
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警務處國家安全處昨在長沙灣及柴灣採取執法行動，拘捕兩名年齡分別三十一及五十三歲男子。警方根據法庭手令，搜查兩名被捕人的住所，檢獲曾用作發佈煽動意圖信息的電子通訊器材、電腦、軍刀及一枝仿製槍械。該兩名被捕人現正被扣留調查。據了解，有市民透過「反恐舉報熱線」SMS短訊作出舉報，警方遂展開是次拘捕行動。

兩人涉嫌違反《刑事罪行條例》第九及十條「作出具煽動意圖的行為」罪、《火器及彈藥條例》第二十條「管有仿製火器」罪、《簡易程序治罪條例》第十七條「管有攻擊性武器」罪，以及《電訊條例》第八條「無牌管有無線電通訊器具」罪。
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