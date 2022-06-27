持續創新 提量發展迎未來 香港房屋協會建屋惠民逾七十載

•此乃設計概念圖，最終設計或按實際情況作出改動

■於1999年開展的「長者安居樂」住屋計劃引進「終身租住」的嶄新概念，為中等收入長者提供一站式生活居所。

■房協致力在房屋項目中加入綠化元素，為居民締造優美舒適的環境。圖為真善美村的天台綠化工程。

■於2021年落成的明華大廈重建第一期項目配備康樂設施及休憩空間，鼓勵居民保持活躍社交及恆常運動的生活模式。

■「房協獎學金同學會」為歷屆獲得獎助學金的同學提供專業發展及服務社會的機會，助他們裝備自己，為實現抱負作好準備。

香港房屋協會（房協）於1948年成立，一直擔當着「房屋實驗室」的角色與政府緊密合作，發展和策劃各類具前瞻性的項目，滿足市民的住屋需求。作為一家重視社會責任的機構，房協以「顧客為本」、「人才為基」、「優質為尚」及「資源為用」為核心價值，在推動可持續發展上更不遺餘力，除了在近年引入嶄新的建築科技，在提升工程效率的同時保護環境，房協亦積極推動義務工作，為創建跨代共融社區和促進社會和諧作出貢獻。從興建香港首個出租屋邨、到70年代率先進行舊區重建、以及在九十年代與政府合作推行「夾心階層住屋計劃」和倡導發展長者房屋，不論在回歸前後，房協一直創新求進，構思和試驗各種住屋計劃。未雨綢繆應對長者房屋需求房協早在九十年代便預視到核心家庭化、人口老化等情況將為社會帶來新的住屋需求，故在1999年開展了為中產長者而設的「長者安居樂」住屋計劃，兩個試驗項目「樂頤居」及「彩頤居」分別在2003年和2004年落成，第三個項目將於年底在紅磡落成。房協亦照顧到低收入長者的需要。自2012年起，房協推出「樂得耆所」居家安老計劃，支援屋邨長者在住屋、醫療護理及身心社交等需要。現時房協正於乙明邨興建一幢樓高十層的長者房屋「松悅樓」，預計於2023年落成，這亦是房協首個採用鋼製「組裝合成」建築法興建的項目。至於經濟能力較高的長者，房協於2015年開創先河，推出全港首個非資助的優質長者房屋項目「雋悅」，在設計及配套設施和服務上融入「長者友善」元素，讓他們樂享頤年。推動可持續發展屢獲殊榮多年來，房協一直以行動支持可持續發展。房協不單於2002年已經成立跨部門環保工作小組，近年更參考「聯合國可持續發展目標」識別了六個目標，將可持續發展融入企業規劃及日常營運中。此外，房協亦已加入成為環境局的「碳中和夥伴」機構，致力參與實踐碳中和目標。在物業發展方面，房協將可持續發展的元素納入在規劃及設計中，盡量減少對環境的影響及優化資源運用。另外，近年房協亦採用「組裝合成」建築法及「建築訊息模擬」等先進建築技術，提升效率和生產力，並且保護環境。至於物業管理方面，當屋邨內的設施需要進行維修保養、翻新及改裝工程時，房協會引入能源效益更佳的設備及運作系統，以助節能減排。此外，房協鼓勵轄下屋邨的居民透過衣、食、住、行實踐環保，故房協積極與不同的持份者合辦各類活動，如節日食物回收及捐贈活動、環保嘉年華等，實現綠色家園。房協不單是全港首個在房屋發展方面取得ISO 14001環保管理系統認證的機構，更屢獲與環保相關的獎項和認證。回應社會需求 增加房屋供應展望未來，房協現正規劃及興建的項目共有25個，包括資助出售房屋、舊邨重建、長者房屋、專用安置屋邨和三個市區寮屋區。這些項目預計在未來20年可以提供超過4萬個單位，當中近28,000個單位將於10年內落成。香港社會逐漸步入老齡化已是不爭的事實，除了繼續發展長者房屋項目，房協致力優化住宅單位硬件上的配套。在已落成的明華大廈第一期重建單位中，已有三分之一的單位採用「可改動設計」，讓住戶可以隨著年紀增長或按身體狀況需要，靈活改裝單位，實踐居家安老。房協正考慮將有關設計應用於將來的項目。此外，為了構建跨代共居的綜合共融社區，房協未來會盡量在新發展項目中加入「長者安居樂」單位，已落實的有粉嶺百和路項目及明華大廈重建第三期。心繫社區 培育明日領袖關懷社區是房協履行社會責任的重要範疇，房協透過「房協友里」團隊，在個人、鄰里及社區層面向出租屋邨的住戶提供多元化支援服務，亦組織居民參與各類型義工及公益活動，達致「助人自助」。另一方面，房協積極培育新生代，透過一系列的獎助學金、實習及見習計劃，構建讓青年人發揮潛能、展現才華的平台，培育他們成為香港社會的未來領袖。與居民同賀回歸25年為慶祝香港特區成立25周年，房協將舉辦一連串活動，借此推動和諧社區及跨代共融，以凝聚居民關懷家人鄰里，發揚互助互愛精神。另外，房協亦透過舉辦多元化的青少年活動，鼓勵青年人更深入了解香港的房屋發展，並於不同的比賽發揮創意和團隊精神。