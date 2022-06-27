「港漂」落地生根立會新風變更

洪 雯

回歸二十五周年，不少「港漂」落地生根，有的更走上政治前台。長期從事政策研究的洪雯，就是其中一員，「完善選舉制度」之後，她和其餘四名內地背景的港人，當選本屆立法會議員。洪雯希望這能為議會帶來新氣象，但表示「我是用香港人的身份，而非港漂的身份在立法會工作。」而代表中資的立法會議員嚴剛，則關注內地來港群體的權益，他認為現在的議會文化逐漸變得「健康、上進」。記者 梁伊琪一個周日上午，記者在金鐘中信大廈的立法會議員臨時辦事室見到洪雯。當選新一屆議員後，洪雯幾乎沒空閒時間，連休息天也要工作。她坦言：「從收到資料到開會，往往只有幾天時間，只能多花工夫。」洪雯：「香港好open」夠膽交友在貴州安順土生土長的洪雯，以優異成績考入上海同濟大學；二○○一年畢業後，來到香港大學讀博士，是較早一批「內地生」。她長期在大企業從事政策研究，如今是新世界發展研究主管。回憶起學生年代，洪雯忍不住笑：「香港當時好open（開放），雖然我廣東話講得唔標準，但好快就夠膽同大家講，和本地同學都熟得好快。」連偶爾來香港探親的洪媽媽，也能識到新朋友，「我媽不會講廣東話，但她都敢在附近公園join（加入）別人打太極。新朋友帶她一齊去元朗食盆菜、去酒店食buffet（自助餐）。甚至回到內地，我媽都會和她們打長途電話。」這些經歷，讓洪雯對香港的多元包容，留下深刻印象，也是她選擇扎根的原因。然而，過去十年，兩地衝突愈來愈明顯，二○一九年達到頂峰，讓許多人最珍惜的「多元香港」大受衝擊。洪雯希望改變社會的撕裂狀態，去年終於如願以償，循選舉委員會界別，當選立法會議員。這位政治素人坦言：「如果不是香港選舉制度的完善，就算我有心出來選，都很難選上。」不過，她也相信，「當選的『港漂』，都是『有識之士』，會給議會帶來新氣象。」嚴剛：推動內地居民免受歧視本屆立法會迎來近三分之二的新面孔，除了洪雯，嚴剛、譚岳衡、孫東和張欣宇這四名議員，均具有濃厚的內地背景。招商局港口副董事長嚴剛認為，在愛國者治港之下，新一屆議會沒有以往那種政黨對立的「拉布文化」，大家的出發點都是為香港謀福祉，「只要初衷在，現在的議會文化就是健康、上進的。」作為中資企業的代表，嚴剛關注內地來港人士的狀況，他告訴記者，部份內地來港人士在假期、薪酬等方面遭受歧視，無法和香港市民享受同樣待遇。他已就此問題，與平機會討論，推動盡快落實內地背景居民免受歧視的制度。作為「資深港漂」，洪雯注意到「港漂」人數增多，會令本地面對更多競爭壓力。她不斷思考如何促進本地發展，推動香港產業多元化，以及協助解決土地房屋問題，從根本使香港整體受惠。「我是用香港人的身份，而非港漂的身份在立法會工作。」洪雯說，她每天都收到各種求助信，但不會區分求助人背景，只會專注對香港整體有益的議題，「所以哪怕我的廣東話唔正，但都堅持在立法會講，我好想讓大家見到，我為本地貢獻的誠意！」