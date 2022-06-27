執法與服務並重 先進電子化技術便利市民所需 入境事務處與香港並肩成長

■簽發特區護照是入境處的重大發展里程。

■入境處一直都有不定期派員前往解放軍駐港部隊軍營接受中式步操訓練，展現部門精益求精的精神。

■部門不斷利用科技優化服務，獲獎無數。

於97回歸後改稱為入境事務處（前身為人民入境事務處），是香港特別行政區政府保安局轄下的紀律部隊之一。入境事務處自1961年成立以來，一直秉承以人為本的精神為市民服務，多年來入境處因時制宜、精益求精，致力提升服務水平，其中創新科技的應用為入境處取得一次又一次的突破，成就了不少里程碑。回歸後為港人簽發特區護照對於入境處成立60年來見證香港回歸前後，服務範圍亦由處理市民出入境，以至辦理出生及死亡登記、換領身份證、婚姻註冊以及簽發旅行證件等，能夠真正與香港市民並肩同行，區嘉宏處長表示為部門深感自豪︰「入境處的職能範圍隨着香港回歸祖國，增添了許多重要使命。包括2003年開始簽發智能身份證，帶領香港市民走進智能身份證的年代。到2018年繼續革新智能身份證後，以科技提升資訊保密、防偽特徵等各方面，務求讓市民享受更方便高效的服務。至於另一項光榮任務就是簽發香港特區護照予中國籍香港永久性居民，我們一直致力不斷提升特區護照的質素，例如防偽特徵的應用，再向其他國家及地區推廣特區護照，爭取免簽證或落地簽證待遇，為香港居民帶來更多外遊的便利。區處長續稱，經過多年來部門不斷努力，加上國家日益強盛，國際地位愈來愈高，令給予特區護照持有人免簽證入境或落地簽證待遇的國家或地區總數，由回歸初期約40個，增加至現時的168個。每一個增長都實在得來不易，是回歸以來歷代處長帶領同事一起爭取，艱苦游說得來的成果。以人為本 便利通關至於入境處最重要的職務出入境管制方面，二十五年間共有七個新口岸啟用，當中包括最具代表性的香港國際機場、首個採用「一地兩檢」的深圳灣管制站，近年亦有港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段和蓮塘/香園圍口岸三個大型跨境基建落成啟用。而國家在「十四五」規劃綱要提出深化和擴大內地與香港在各領域的交流合作，因此入境處全力配合，特別在出入境通關便利方面為粵港澳大灣區作出貢獻。特區政府將繼續完善港深陸路口岸建設，並逐步落實跨境貨運「東進東出、西進西出」的布局，提升口岸通關效率，大大加強城市間的互聯互通。除口岸基建外，入境處亦致力簡化出入境手續，推進通關便利化。區處長表示︰「入境處於2004年率先在羅湖管制站推出利用指紋識別技術辦理自助出入境手續的e-道服務，並於其後擴展至所有管制站，香港是全世界第一個全面在口岸使用e-道的城市。時至今日，香港14個主要的出入境管制站，已設有超過750條e-道，供香港居民及訪港旅客使用。到2019冠狀病毒病疫情肆虐，入境處再於2021年推出非觸式e-道服務，香港居民可以選擇以容貌識別技術，自助辦理出入境手續，過程中不用接觸任何共用設備。入境處積極善用先進科技，與時並進，提升服務質素，像電子化簽證便是其一。「我們正研究更多簡化出入境手續的安排，配合新跨境基建，來往兩地人流將更加方便快捷，粵港澳『一小時生活圈』的目標指日可待。另外，我們致力推廣電子服務，於2021年12月推出了電子化簽證申請服務，讓申請人可以透過互聯網或入境處流動應用程式，『一條龍』完成整個遞交申請、付款及領取電子簽證的程序，過程方便快捷。」入境處同時是一個執法與服務並重的部門，過去廿五年，入境處一直不遺餘力打擊非法勞工，維護香港法紀，保障本地工人就業機會外，也致力調查涉及違反《入境條例》、《人事登記條例》及與出生、死亡和婚姻登記有關的罪行，對非法入境者和不受歡迎人物執行遣送及遞解離境程序，以及搜集世界各地有關出入境事宜的情報。前、中、後守衛國家南大門對於《香港國安法》的全面落實，作為維護國家安全委員會的委員，區處長表示︰「我定必帶領入境處堅決擔起全面落實《香港國安法》的責任，決心為香港築起維護國家安全的銅牆鐵壁，堅定不移履行維護國家安全的憲制責任。入境處一直全天候為國家堅守『南大門』，而我們的工作部署主要經『前、中、後』三道門重重組成。」區處長表示，「前」指防止不法分子試圖進入香港，實施嚴格出入境和簽證管制。在審理各樣簽證申請時，加入了國家安全風險評估，堅決防止不受歡迎、訪港目的存疑的人員藉着政策便利，進入香港，並會阻截涉嫌干犯罪行人員離開香港，將不法分子繩之於法。「中」乃指致力打擊干犯出入境罪行作為第二重防線。《香港國安法》實施後，入境處加強了情報分析及執法力度，全力偵查及防止一切與出入境有關罪行、防範恐怖活動、打擊跨境偷渡、追捕偷運人蛇犯罪集團等。「後」則是把不受歡迎而滯留在港的非香港居民，有效、有序、有理地一一遣送回國或原居地。首支紀律部隊將國安元素加入部門信念維護國家安全，人人有責，亦是公職人員應有之義。區處長稱，入境處藉部門成立60周年及《香港國安法》全面落實的契機，成為首支紀律部隊將「維護國家安全」及「愛國愛港、堅定不移」兩個重要元素加入部門信念，以切實展現入境處人員熱愛祖國及香港的情懷，亦彰顯出入境處堅定履行維護國家主權、安全及發展利益的決心。此舉更有傳承的意義，將信念帶給每一位新加入成員，組成一支信念一致，愛國愛港堅定不移的團隊，對國家、特區、每一位市民負責。上下一心 愛國愛港區處長表示因時制宜、精益求精是部門的信念，人員培訓亦隨時代變遷作出優化。「入境處早於1999年在學員結業會操中演示中式步操，是全港第一支引入中式步操的紀律部隊，亦一直沿用至今，超過二十多年。此舉是為了突顯香港是國家不可分割的一部分，也是為了加強入境事務人員的國家民族意識及情感。」區處長續稱，為進一步加強學員對國家的歸屬感和自豪感，由2020年十月起，入境事務學院已為所有新入職的入境事務隊人員提供中式步操訓練，讓學員親身體會到中式步操威風凜凜的氣勢和以齊為美的宗旨，並特別增建一個典禮儀式用的升旗台，突顯升旗禮的莊嚴神聖。入境處未來會積極培養愛國愛港的入境處人員，除了必需真誠擁護「一國兩制」及《基本法》外，亦要具備忠誠、大局意識、擔當意識、管理能力、善於溝通及奉公守法的條件，確保每位入境處人員都愛國愛港方能堅定不移地為國家及香港的繁榮穩定，長遠發展保駕護航。積極培育年輕新一代人員培訓方面絕對是加強國安教育的重點工作，入境事務學院已將國安元素加入在職人員培訓及入職訓練課程內，務求透過各項培訓，令所有入境處人員對《香港國安法》有全面貫徹的認識，本着愛國愛港的精神和廉潔奉公的專業態度，為國家發展及香港的繁榮穩定作出貢獻。入境處為培育年輕人，在2013年成立「入境事務處青少年領袖團」，為社會培育下一代。領袖團為中學生提供有系統的領袖訓練及基礎國民教育，培養青少年紀律意識及正向思維，以及加強其國民身份認同，長大後能夠一起建設香港這個家。區處長最後表示︰「回歸25年來，入境處一直堅守初心，不斷茁壯成長，以維護國家安全、維護香港安定繁榮為使命。我們緊貼社會脈搏及需求，引入先進科技，致力為市民和旅客提供優質的服務，與香港社羣並肩同行。正所謂有國才有家，國家安全是安邦定國的根基。入境處作為香港特區其中一支紀律部隊，定當全力配合中央及特區政府，根據國家《憲法》、《基本法》、《香港國安法》及其他適用法律，切實履行維護國家安全的職責，守好國家的南大門。