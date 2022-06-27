任睇No.1
  • 29º
  • 81%
  • 2022年6月27日 星期一
熱門： 回歸珍寶海鮮舫林作李丞責文苑樓

日報新聞 > 港聞

見證部門二十五年變遷

2022-06-27 列印
■優化昔日的出入境櫃檯服務，去年更推出非觸式e-道，讓香港居民可以選擇用容貌識別技術自助辦理出入境。
Previous Next

區嘉宏處長於1997年已入職入境處，當年他正駐守福利組，記得在當年7月1日凌晨負責更換灣仔入境事務大樓內長官會所的部門徽號，更換過程十分莊嚴，雖然流程簡單，但他和每一位同事對每一個細節都一絲不苟、力求盡善盡美。皆因能夠參與這重大的歷史時刻，感到無上光榮。「我記得當時看着全新面貌、載有象徵特區的紫荊花為首的入境處部門徽號，高高掛在長官會所大堂正中央，在射燈映照下金光閃閃，紫荊花格外明亮，心情也特別激動，是我在入境處服務30多年最深刻的經歷。」

到2006年至2010年期間，處長擔任是機場管制站總入境事務主任，見證大量訪港旅客來港或經香港前赴內地參與各項盛事，包括2007年國家主席訪港出席大型慶祝活動慶祝香港回歸祖國十周年、2008年中國首次申辦奧運、2010年中國首次申辦世界博覽會等等。幾年間，見證着國家在經濟、民生、社會、科技等各方面的迅速發展，與香港人一樣為國家感到自豪。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd