中環街市展97回歸報道 重溫25載風雲星島新聞展

■蔡晋博士於啟動儀式致辭。

■公眾可利用VR設備，互動地重溫歷史。

■展覽設置一個報紙檔，可供打卡。

香港特別行政區將於七月一日慶祝成立二十五周年，星島新聞集團以「回歸25載．香港傳承愛」為主題舉辦一系列大型活動，與市民一同慶祝此重要時刻，當中亮點活動——「回歸25載新聞展」昨午假中環街市1/F STEAM Hub舉行啟動儀式，為連串活動打響頭炮，展覽由即日起至七月十七日，讓公眾一起重溫回歸二十五年以來的香港大事，喚起大家的集體回憶。出席啟動儀式的嘉賓名人包括發展局副局長廖振新、市建局行政總監韋志成、市建局物業及土地總監藍志光、貿發局副總裁劉會平、星島新聞集團副主席兼聯席行政總裁郭曉亭、星島新聞集團執行董事兼聯席行政總裁蔡晋博士、星島新聞集團首席財務官鄭威、華懋集團企業傳訊總監李家俊和中環街市副總經理鍾詠婷等。啟動儀式上，廖振新致辭說，是次新聞展覽展示《星島日報》有關香港過去大事及集體回憶，又展出具歷史價值的《星島日報》原版報章，當中包括一九九七年回歸日的報道及回歸二十五年來社會大事紀錄等，趣味盎然，鑑古知今。特區政府亦安排了一系列慶祝活動，以「砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」作主題，慶祝特區回歸祖國二十五周年。他相信，只要好好把握一國兩制下的無限機遇，香港肯定會再創輝煌。韋志成盛讚《星島》蔡晋博士致辭稱，星島新聞集團扎根香港輻射全球，一直堅守公正持平的新聞立場，服務香港市民及全球華人。香港回歸二十五年來，雖然經歷種種挑戰，但憑着堅毅不屈的精神總可以化危為機，不斷進步。希望大家一起努力，以愛傳承，同心展開美好新篇章。市區重建局行政總監韋志成致辭時盛讚《星島日報》，以頭版報道油麻地和旺角的重建項目，跟讀者分享舊區重建的複雜問題。是次活動展出大量珍貴及有歷史價值的《星島日報》原版報章，包括一九九七年、二○一二年和二○一七回歸日《星島日報》的報道。新聞展以「回歸之初」、「欣欣向榮」、「兩地融合」及「重新出發」四個主題，以過去《星島日報》報章版面記載香港回歸二十五年來重要時刻。活動引入創新科技元素，設立元宇宙展廳，於周末供公眾使用現場提供的虛擬實境設備（VR），有趣互動地重溫歷史上的重要時刻。現場還有懷舊互動攝影區供大家打卡。名人珍藏品慈善義賣另外，大會由六月二十七日起一連兩周舉行「名人珍藏品慈善義賣」，聯乘逾八十位名人，包括容祖兒、梁詠琪、鄧麗欣、鄭欣宜、炎明熹和李克勤等，共二百多件珍藏品於集團旗下網購平台「星購JETBUY」進行慈善義賣，義賣產品每天中午十二時更新上架。珍藏品包括名牌手袋、名牌手錶、字畫及絕版靚酒等，收益撥捐慈善機構「人間有情慈善基金」，支持基層兒童及青少年項目發展。