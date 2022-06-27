黃大仙祠建升旗台慶回歸 中聯辦：培養市民國家觀念

為慶祝香港回歸二十五周年，嗇色園特意於黃大仙祠內建造升旗台，升旗禮昨早八時許舉行，六大宗教代表均派員出席。擔任升旗隊的香港少年領袖團帶領近百位經生，從鳳鳴樓步操至升旗台，其後隨著國歌響起，國旗、區旗在嗇色園黃大仙祠財神宮平台緩緩升起。



中聯辦副主任譚鐵牛正作「閉環」管理，由協調部副部長陳澤濤代為宣讀致賀信，指讓國旗在黃大仙祠上空高高飄揚，對培養市民信眾的國家觀念和民族感情，具有十分重要意義。同樣因「閉環」管理而未能出席的警務處處長蕭澤頤亦透過視像致辭，指很高興見證嗇色園黃大仙祠增強社會的民族自豪感。



往後每逢七月一日及十月一日，嗇色園升旗台都會舉行升旗禮。