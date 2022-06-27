洪水橋過渡房屋 410單位明年入伙

仁愛堂在元朗洪水橋營辦的過渡房屋項目「仁愛居」，將提供四百一十個過渡房屋單位，預計明年入伙。項目採用「橫向型」佈局設計，盡用牆身空間設置窗戶，增加單位窗戶數量，總窗戶面積是「直向型」單位窗戶面積的三倍，加强採光及天然通風；市建局行政總監韋志成指增加單位窗戶數目和窗戶總面積，避免出現「黑廁」。此外，項目採用「組裝合成」建築技術，縮短整體建築時間和減少建築廢料。項目加入不同智慧元素，如在樓宇天面髹上製冷塗層，為建築物帶來降溫效果。輪候公屋超過三年的基層市民，有望「上車」改善居住環境。