白紋伊蚊可傳播登革熱 多區蚊患勁升 掃管笏激增近4倍

■彭家浩收到市民報告，家中燈飾有大量蚊屍。

■彭家浩指，西環區內蚊患較一兩年前嚴重。

近月多雨，蚊患殺到。食環署公佈五月白紋伊蚊誘蚊指數為二級，即蚊子分佈頗為廣泛，但本報登入署方網頁，發現部份地區六月的蚊患指數勁升，上水的白紋伊蚊誘蚊指數達五成五，比五月大升逾兩倍，而掃管笏六月的指數為四成一，更比五月勁升三倍八，反映這兩區的白紋伊蚊分佈非常廣泛。有西區區議員收到市民報告，指家中燈飾有大量蚊屍，要求當局加緊防蚊、滅蚊。食環署公佈五月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數，平均為一成五，屬二級水平，即白紋伊蚊分佈頗為廣泛，可傳播登革熱病毒。而五月份白紋伊蚊密度指數為一點三，即在有發現白紋伊蚊的誘蚊器中，成蚊平均數量為一點三隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。然而，本報記者登入署方的網頁，發現六十四個監察區之中，部份錄得的誘蚊指數，呈大幅升勢。踏入六月，多區的誘蚊器指數都比五月急升，情況駭人。上水和掃管笏的指數均升至四、五成，達三級水平，即蚊子的分佈非常廣泛。在上水，五月指數為一成七，至六月急升至五成五，大升二點二倍；掃管笏和元朗市中心的指數增長驚人，分別由五月的逾百分之八和逾百分之五，勁升至六月的四成一和三成四，大升近四至五倍。即使馬鞍山在六月情況有改善，但指數依然停留三成七以上的高位。議員促政府加強滅蚊立法會議員劉國勳指出，新界北有很多綠化工程，樹木多，每到夏天，蚊患嚴重，尤其是近公園的民居。他指，每年夏天均接獲居民投訴受蚊患影響，今年新冠疫情持續，街坊少外出，近日蚊患投訴較少，但他相信蚊患依然嚴重。劉擔心新冠疫情影響部門的滅蚊工作，促請部門加強滅蚊工作。西環區議員彭家浩回應本報查詢，區內多樹，亦有不少地盤，區內蚊患較一兩年前嚴重，他接獲市民投訴，家中燈飾有大量蚊屍，已向食環署反映，署方回應會加強滅蚊，指今年在堅尼地城樓宇和地盤完成四千次巡查。