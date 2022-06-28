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日報新聞 > 港聞

美股中段升62點

2022-06-28 列印
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美股上周大幅反彈之後，昨天稍為回吐。多國央行行長開會，他們對通脹以及加息的言論，將左右大市走勢。杜指中段報三一五六三點，升六十二點；納指則報一一六○七點，升○點二三點。滙控美國預託證券價格見五十一點八三港元，升零點零三港元；騰訊則見三百八十五點八五港元，升七點六五港元。
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